Укр

Как полиция ищет уклонистов, объяснили в Минобороны

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Розыск за уклонение от мобилизации
Розыск за уклонение от мобилизации. Фото Коллаж "Телеграфа"

Если гражданин не явился по повестке, автоматически создается постановление

Недавно Национальная полиция получила возможность обмениваться информацией с реестром "Оберег". В Министерстве обороны сообщали, что это позволяет правоохранителям оперативно получать сведения о людях, нарушающих правила воинского учета.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала DOU, что у полиции нет доступа к реестру "Оберег". Ключевое нововведение постановления – это переход на электронное взаимодействие между реестром и Единой информационной системой МВД.

Черногоренко объясняет, если гражданин нарушил правила воинского учета или закон о мобилизации и не явился в ТЦК для рассмотрения административного дела, ранее в территориальном центре комплектования составляли бумажный документ — приложение 20. Этот документ направляли в Нацполицию в виде бумажной копии или в электронном виде (отсканированный). После этого полиция занималась установлением местопребывания гражданина, чтобы задержать его и доставить в ТЦК.

"Цифровизация не расширяет ничьи полномочия, а лишь оптимизирует совместную работу. Бумажные данные направлялись в Нацполицию дольше и в относительно произвольной форме. Например, списком нарушителей вместо индивидуальной информации о каждом. Это усложняло работу", — рассказывает заместитель министра обороны.

Согласно новому алгоритму, руководитель ТЦК создает электронный пакет данных через реестр "Оберег". Этот пакет подтверждается квалифицированной электронной подписью и передается в Нацполицию через систему "Трембита" и Единую информационную систему МВД.

Например, если повестка была сформирована автоматически, человек получил сообщение, но не явился в ТЦК, в течение трех дней автоматически создается постановление о розыске. Постановление подписывает начальник ТЦК, после чего информация передается в Нацполицию.

Что включает в себя электронный пакет данных:

  • ФИО, дату рождения;
  • адрес регистрации или проживания;
  • основание для передачи данных (нарушение учета, мобилизационных требований);
  • контактную информацию (телефон, email, место работы, если эти данные доступны в "Оберег").

В случае невозможности технической передачи ТЦК будет пользоваться старой процедурой, то есть будет передавать данные в бумажном виде.

"Теперь у Нацполиции будет удобный доступ к упорядоченному набору данных по каждому человеку, который нарушил законодательство. Больше не нужно тратить время на бумажную работу, искать и синхронизировать информацию. Решение вопросов нарушения учета значительно ускорится", — подытожили в Минобороны.

В настоящее время в приложении "Резерв+" доступны уведомления о нарушении правил воинского учета, однако причины нарушения не уточняются, например, это может быть игнорирование повестки или некорректный адрес места жительства.

Как отметила Екатерина Черногоренко, в ближайшее время в "Резерв+" будет добавлена функция, которая позволит получать подробную информацию. При внесении данных о нарушении операторы ТЦК будут обязательно указывать конкретную причину.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если вы в розыске ТЦК. Можно обратиться к следователю, инициировавшему розыск, с ходатайством об отмене постановления и прекращении статуса, однако есть определенные риски.

Теги:
#Полиция #Розыск #Мобилизация #Обериг