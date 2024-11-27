Как полиция ищет уклонистов, объяснили в Минобороны

Если гражданин не явился по повестке, автоматически создается постановление

Недавно Национальная полиция получила возможность обмениваться информацией с реестром "Оберег". В Министерстве обороны сообщали, что это позволяет правоохранителям оперативно получать сведения о людях, нарушающих правила воинского учета.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала DOU, что у полиции нет доступа к реестру "Оберег". Ключевое нововведение постановления – это переход на электронное взаимодействие между реестром и Единой информационной системой МВД.

Черногоренко объясняет, если гражданин нарушил правила воинского учета или закон о мобилизации и не явился в ТЦК для рассмотрения административного дела, ранее в территориальном центре комплектования составляли бумажный документ — приложение 20. Этот документ направляли в Нацполицию в виде бумажной копии или в электронном виде (отсканированный). После этого полиция занималась установлением местопребывания гражданина, чтобы задержать его и доставить в ТЦК.

"Цифровизация не расширяет ничьи полномочия, а лишь оптимизирует совместную работу. Бумажные данные направлялись в Нацполицию дольше и в относительно произвольной форме. Например, списком нарушителей вместо индивидуальной информации о каждом. Это усложняло работу", — рассказывает заместитель министра обороны.

Согласно новому алгоритму, руководитель ТЦК создает электронный пакет данных через реестр "Оберег" . Этот пакет подтверждается квалифицированной электронной подписью и передается в Нацполицию через систему "Трембита" и Единую информационную систему МВД.

Например, если повестка была сформирована автоматически, человек получил сообщение, но не явился в ТЦК, в течение трех дней автоматически создается постановление о розыске. Постановление подписывает начальник ТЦК, после чего информация передается в Нацполицию.

Что включает в себя электронный пакет данных:

ФИО, дату рождения;

адрес регистрации или проживания;

основание для передачи данных (нарушение учета, мобилизационных требований);

контактную информацию (телефон, email, место работы, если эти данные доступны в "Оберег").

В случае невозможности технической передачи ТЦК будет пользоваться старой процедурой, то есть будет передавать данные в бумажном виде.

"Теперь у Нацполиции будет удобный доступ к упорядоченному набору данных по каждому человеку, который нарушил законодательство. Больше не нужно тратить время на бумажную работу, искать и синхронизировать информацию. Решение вопросов нарушения учета значительно ускорится", — подытожили в Минобороны.

В настоящее время в приложении "Резерв+" доступны уведомления о нарушении правил воинского учета, однако причины нарушения не уточняются, например, это может быть игнорирование повестки или некорректный адрес места жительства.

Как отметила Екатерина Черногоренко, в ближайшее время в "Резерв+" будет добавлена функция, которая позволит получать подробную информацию. При внесении данных о нарушении операторы ТЦК будут обязательно указывать конкретную причину.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если вы в розыске ТЦК. Можно обратиться к следователю, инициировавшему розыск, с ходатайством об отмене постановления и прекращении статуса, однако есть определенные риски.