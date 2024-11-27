Довго працював у Росії, а потім підтримав Україну: де зараз уродженець Львова Матвій Ганапольський

Журналіст родом зі Львова, але багато років працював у Росії

Матвій Ганапольський — відомий в Україні та в Росії журналіст. Він тривалий час працював на радіостанціях у РФ, проте після початку повномасштабної війни припинив цю співпрацю. При цьому в Україні він продовжує вести ефіри російською мовою.

"Телеграф" розповість, що відомо про Матвія Ганапольського і чим він займається зараз.

Матвій Ганапольський — що про нього відомо

Матвій Ганапольський – відомий теле та радіоведучий, журналіст єврейського походження. Він народився у Львові 14 грудня 1953 року, зараз йому 70 років і продовжує трудову діяльність. Ганапольський також відомий як театральний режисер і письменник.

З 1991 до 2022 року Матвій Ганапольський був ведучим радіостанції "Эхо Москвы". Також він працював на грузинському телебаченні та радіостанціях "Радіо Вєсті", "Радіо "Ера", писав колонки для газети "Московський комсомолець". В останні роки українські глядачі бачили Ганапольського на телеканалі "Прямий", який належить екс-президенту Петру Порошенку.

У 2016 році з’явилася інформація, що Петро Порошенко надав Ганапольському українське громадянство. Сам журналіст спростував, що отримав паспорт із рук тодішнього президента.

"Мені Петро Порошенко не давав українське громадянство. Я отримав його за правом народження. Я народився у Львові. Я просто пішов у паспортний стіл за місцем, де я був зареєстрований – я винаймав квартиру – написав заяву, її розглянули. І без проблем мені видали. паспорт", — прокоментував тоді Матвій Ганапольський.

Після початку повномасштабної війни в Україні Матвій Ганапольський осів в Україні та потрапив до "чорного списку" в РФ, де його визнали іноагентом. Журналіст упевнений, що росіяни можуть його вбити, проте ховатися за кордоном не хоче, адже вони і там його знайдуть, якщо захочуть.

Наразі Матвій Ганапольський живе в Україні та продовжує працювати на телеканалі "Прямий". На ютуб-каналі телеканалу регулярно виходять відео з Матвієм Ганапольським, де він відповідає на запитання глядачів та обговорює ситуацію в Україні. І робить він це російською мовою.

Також російською мовою Матвій Ганапольський вів свою сторінку у Facebook, поки не перестав це робити у 2023 році. Остання посада на його сторінці датована 20 травня 2023 року.

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