Ще не сивочолий: як Петро Порошенко та його дружина виглядали у день весілля (фото)

У вересні цього року пара відзначила 40-ву річницю з дня весілля

Петро Порошенко — колишній президент України, якого обрали посаду після Революції Гідності. Першою леді України на той час була його дружина Марина Порошенко. Виявилося, цього року пара відзначила 40-ву річницю з дня весілля.

У вересні 2024 року Петро Порошенко опублікував у соцмережах миле весільне фото, на якому показав, як вони з дружиною виглядали того урочистого дня. Як видно, високий і статний Петро Олексійович мав густу темну шевелюру і в день весілля був у класичному чорному костюмі з білою сорочкою та краваткою. А його дружина Марина Порошенко одягла зариту довгу білу сукню з віночком та довгою фатою. У руках вона тримає букет квітів і з серйозним обличчям дивиться на камеру.

"Ми з Мариною вже 40 років разом. Річниця, в яку важко повірити… 40 років кохаю та закохаюся в тебе щодня. Ні дня, ні секунди я не пошкодував і не засумнівався. Дякую, що наповнюєш життя змістом і даєш сили, кохана", – написав тоді у вересні Порошенко на честь річниці.

Петро та Марина Порошенко у день весілля

Відомо, що Марина та Петро Порошенко познайомилися у студентські часи. Проте романтичні відносини між ними зав’язалася лише через півроку. Раніше у своїх інтерв’ю колишня перша леді зізнавалася, що закохалася у Петра Олексійовича з першого погляду. Він був розумним, товариським і душею компанії, такий хлопець швидко привернув її увагу. До того ж, у молодості майбутній президент України активно займався спортом — був майстром спорту з вільної боротьби та дзюдо.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була 19-річна Юлія Тимошенко у день свого весілля. Худенька і з пишною зачіскою.