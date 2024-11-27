Долго работал в России, а потом поддержал Украину: где сейчас уроженец Львова Матвей Ганапольский

Журналист родом со Львова, но много лет работал в России

Матвей Ганапольский — известный в Украине и в России журналист. Он долгое время работал на радиостанциях в РФ, однако после начала полномасштабной войны прекратил это сотрудничество. При этом в Украине он продолжает вести эфиры на русском языке.

"Телеграф" расскажет, что известно о Матвее Ганапольском и чем он занимается сейчас.

Матвей Ганапольский — что о нем известно

Матвей Ганапольский — известный теле и радиоведущий, журналист еврейского происхождения. Он родился во Львове 14 декабря 1953 года, сейчас ему 70 лет и он продолжает трудовую деятельность. Ганапольский также известен, как театральный режиссер и писатель.

С 1991 по 2022 год Матвей Ганапольский был ведущим радиостанции "Эхо Москвы". Также он работал на грузинском телевидении и на радиостанциях "Радио Вести", "Радио "Эра", пиал колонки для газеты "Московский комсомолец". В последние годы украинские зрители видели Ганапольского на телеканале "Прямой", который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко.

В 2016 году появилась информация, что Петр Порошенко дал Ганапольскому украинское гражданство. Сам журналист опроверг, что получил паспорт с рук тогдашнего президента.

"Мне Петро Порошенко не давал украинское гражданство. Я получил его по праву рождения. Я родился во Львове. Я просто пошел в паспортный стол по месту, где я был зарегистрирован – я снимал квартиру – написал заявление, его рассмотрели. И без проблем мне выдали паспорт", — прокомментировал тогда Матвей Ганапольский.

После начала полномасштабной войны в Украине Матвей Ганапольский осел в Украине и попал в "черный список" в РФ, где его признали иноагентом. Журналист уверен, что россияне могут его убить, однако прятаться за границей не хочет, ведь они и там его найдут, если захотят.

Сейчас Матвей Ганапольский живет в Украине и продолжает работать на телеканале "Прямой". На ютуб-канале телеканала регулярно выходят видео с Матвеем Ганапольским, где он отвечает на вопросы зрителей и обсуждает ситуацию в Украине. И делает он это на русском языке.

Также на русском языке Матвей Ганапольский вел свою страницу в Facebook, пока не перестал это делать в 2023 году. Последний пост на его странице датирован 20 мая 2023 года.

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