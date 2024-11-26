Рус

Він уже служив у КДБ: як Путін та його дружина Людмила виглядали у день весілля (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Путін одружився зі своєю обраницею Людмилою, коли йому було 30 років
Путін одружився зі своєю обраницею Людмилою, коли йому було 30 років. Фото Getty Images

Через 30 років російський диктатор та його дружина розлучилися

Володимир Путін — відомий у всьому світі російський диктатор, який у лютому 2022 року розпочав не спровоковане повномасштабне вторгнення в Україну. Понад 40 років тому навіть такий монстр мав просте людське весілля, а в мережі збереглися архівні фото з цього святкового дня.

"Телеграф" розповість, яким був Путін та його дружина Людмила у день їхнього весілля. І коли вони розлучилися.

Володимир та Людмила Путіни

Весілля Путіна та Людмили Шкребньової

Весілля Володимира Путіна та Людмили Шкребневої відбулося 28 липня 1983 року. На момент одруження жінці було 25 років і вона працювала стюардесою, а Путіну вже стукнуло 30 років і він уже на той час будував кар’єру в органах КДБ. Відомо, що весілля гуляли два дні — спочатку з рідними та близькими, а другого дня з колегами Путіна по службі.

Володимир та Людмила Путіни
Володимир та Людмила Путіни

Як і багато радянських людей того часу, молодята обрали скромні весільні вбрання. Так, майбутній президент Росії позує на весільних фото у класичному костюмі з білою сорочкою та смугастою краваткою. А його обраниця Людмила обрала легку білу сукню з мереживом, доповнену короткою пишною фатою.

Володимир та Людмила Путіни
Володимир та Людмила Путіни

Варто зазначити, що шлюб Володимира та Людмили Путіних тривав майже 30 років. За цей час вони народили двох дочок – Марію та Катерину, яких тепер Путін не сильно афішує. Майже через 30 років президент РФ і його дружина заявили про розлучення. Це сталося у червні 2013 року. Після цього Путіну неодноразово приписували роман із гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Володимир та Людмила Путіни

Раніше "Телеграф" розповідав, як Петро Порошенко та його дружина виглядали у день весілля. Тоді експрезидент був ще не сивочолий.

Теги:
#Весілля #Володимир Путін #Людмила Путіна