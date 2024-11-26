Він уже служив у КДБ: як Путін та його дружина Людмила виглядали у день весілля (фото)

Через 30 років російський диктатор та його дружина розлучилися

Володимир Путін — відомий у всьому світі російський диктатор, який у лютому 2022 року розпочав не спровоковане повномасштабне вторгнення в Україну. Понад 40 років тому навіть такий монстр мав просте людське весілля, а в мережі збереглися архівні фото з цього святкового дня.

"Телеграф" розповість, яким був Путін та його дружина Людмила у день їхнього весілля. І коли вони розлучилися.

Весілля Путіна та Людмили Шкребньової

Весілля Володимира Путіна та Людмили Шкребневої відбулося 28 липня 1983 року. На момент одруження жінці було 25 років і вона працювала стюардесою, а Путіну вже стукнуло 30 років і він уже на той час будував кар’єру в органах КДБ. Відомо, що весілля гуляли два дні — спочатку з рідними та близькими, а другого дня з колегами Путіна по службі.

Як і багато радянських людей того часу, молодята обрали скромні весільні вбрання. Так, майбутній президент Росії позує на весільних фото у класичному костюмі з білою сорочкою та смугастою краваткою. А його обраниця Людмила обрала легку білу сукню з мереживом, доповнену короткою пишною фатою.

Варто зазначити, що шлюб Володимира та Людмили Путіних тривав майже 30 років. За цей час вони народили двох дочок – Марію та Катерину, яких тепер Путін не сильно афішує. Майже через 30 років президент РФ і його дружина заявили про розлучення. Це сталося у червні 2013 року. Після цього Путіну неодноразово приписували роман із гімнасткою Аліною Кабаєвою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Петро Порошенко та його дружина виглядали у день весілля. Тоді експрезидент був ще не сивочолий.