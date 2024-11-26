Одружилися через 20 років спільного життя: як у день весілля виглядали Олег Ляшко і його Росіта (фото)

Головний радикал країни офіційно одружився лише через 20 років цивільного шлюбу

Олег Ляшко – відомий український політик, засновник "Радикальної партії Олега Ляшка" та військовослужбовець Збройних сил України. Вдома на нього чекають дружина Росіта, дочка Владислава та маленький син Олександр. Мало хто знає, що політик офіційно одружився лише через 20 років спільного життя зі своєю обраницею Росітою.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядало весілля Олега Ляшка та Росіти, і як вони виглядали того святкового дня.

Олег Ляшко і Росіта у день весілля

Олег Ляшко та Росіта Сайранен познайомилися далекого 1998 року, коли були ще зовсім молодими. Вона працювала у залі гральних автоматів, куди любив заходити Олег Валерійович. Як виявилось, знайомство почалося зі скандалу, проте пізніше вони почали спілкуватися та сподобалися один одному.

А потім почали жити разом і жили близько 20 років, поки офіційно оформили шлюб. Це сталося 2 червня 2018 року. Як зізнавався Олег Ляшко, весь цей час спільного життя він думав і не міг вирішити, чи варто одружуватися. Однак у якийсь момент Росіта поставила йому ультиматум — або вони одружуються, або розходяться. Втрачати свою обраницю політик не хотів, тому під час великодніх свят зробив їй пропозицію, а вже на початку літа вони одружилися.

Весілля Ляшка і Росіти було напрочуд скромним. Вони прийшли до РАГСу з найближчими людьми і просто розписалися. Цього дня Росіта вирішила не одягати білу сукню, а була у червоній. Від підборів теж відмовилася і прийшла у червоних мокасинах. А ось Олег Ляшко виблискував у стильному темно-синьому костюмі з білою сорочкою та червоною краваткою.

До речі, слід сказати, що після весілля у 2018 році Росіта Сайранен народила Олегу Ляшку сина Олександра. У 2020 році, коли жінці було вже 50 років, на світ з’явився малюк. Про те, що дитина не від сурогатної матері та не прийомна свідчать фото вагітної Росіти, які Олег Валерійович публікував у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Петро Порошенко та його дружина виглядали у день весілля. Тоді експрезидент був ще не сивочолий.