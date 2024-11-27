Український нардеп висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Він зробив значний внесок у мир у всьому світі і що він може зробити ще більше в майбутньому, вважає Мережко

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Мережко висунув обраного президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 2025 року. Він вважає, що у своїх спробах зупинити агресію Росії проти України новообраний президент США буде шукати рішення на основі міжнародного права.

Про це йдеться в його листі до Норвезького Нобелівського комітету, з яким 26 листопада ознайомилось видання Kyiv Independent.

"Такий крок Мережко суперечить заявам багатьох лідерів громадської думки в Україні, які критикували Трампа за те, що він вихваляв президента Росії Володимира Путіна та ставив під сумнів подальшу допомогу США Україні. Трамп також пообіцяв посприяти укладенню мирної угоди щодо припинення війни в Україні, і є припущення, що він може тиснути на Київ, щоб той поступився територією Росії або погодився на умови Путіна", — йдеться у матеріалі видання.

Проте деякі українські політики та аналітики стверджують, що Трампа можна схилити на бік України. А також допомогти Києву досягти мирної угоди з Росією з позиції сили.

"Я переконаний, що Трамп зробив значний внесок у мир у всьому світі і що він може зробити ще більше в майбутньому", — написав Мережко, нардеп від партії Зеленського "Слуга народу" і голова комітету українського парламенту у закордонних справах. лист.

Законодавець згадав про посередництво Трампа в угодах між Ізраїлем і мусульманськими країнами, включаючи Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Судан, під час його першого президентського терміну.

"Трамп також заклав основи для сьогоднішньої міжнародної коаліції підтримки України, продемонструвавши глобальне лідерство в постачанні зброї для протистояння жорстокій і незаконній агресивній війні Росії", — сказав Мережко, очевидно маючи на увазі рішення Трампа поставити Україні протитанкові ракети Javelin під час свого першого терміну.

Відповідаючи на питання Kyiv Independent про мотивацію своєї номінації, депутат сказав, що хоче використати це "як можливість привернути увагу Трампа, щоб він міг допомогти Україні вижити".

Мережко висловив сподівання, що "у своїх спробах зупинити агресію Росії проти України (Трамп) буде шукати рішення на основі міжнародного права, зокрема таких принципів, як територіальна цілісність, повага до суверенітету України та незастосування сили".

Мережко у своєму номінаційному листі зазначив, що Трамп міг би допомогти Україні досягти "справедливого, всеосяжного та сталого миру на основі Статуту ООН і принципів міжнародного права".

Раніше "Телеграф" писав, що у Трампа роздумують, що робити з Кім Чен Ином.