Украинский нардеп выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Он внес значительный вклад в мир во всем мире и что он может внести еще больше в будущем, считает Мережко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко выдвинул избранного президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Он считает, что в своих попытках остановить агрессию России против Украины новоизбранный президент США будет искать решения на основе международного права.

Об этом говорится в его письме Норвежскому Нобелевскому комитету, с которым 26 ноября ознакомилось издание Kyiv Independent.

"Такой шаг Мережко противоречит заявлениям многих лидеров общественного мнения в Украине, критиковавших Трампа за то, что он восхвалял президента России Владимира Путина и ставил под сомнение дальнейшую помощь США Украине. Трамп также пообещал посодействовать заключению мирного соглашения по прекращению войны в Украине, и есть предположение, что он может давить на Киев, чтобы тот уступил территорию России или согласился на условия Путина", — говорится в материале издания.

Однако, некоторые украинские политики и аналитики утверждают, что Трампа можно склонить на сторону Украины. А также помочь Киеву достичь мирного соглашения с Россией с позиции силы.

"Я убежден, что Трамп внес значительный вклад в мир во всем мире и что он может сделать еще больше в будущем", — написал Мережко, нардеп от партии Зеленского "Слуга народа" и глава комитета украинского парламента по иностранным делам.

Законодатель упомянул о посредничестве Трампа в соглашениях между Израилем и мусульманскими странами, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Судан, во время его первого президентского срока.

"Трамп также заложил основы для сегодняшней международной коалиции поддержки Украины, продемонстрировав глобальное лидерство в поставках оружия для противостояния жестокой и незаконной агрессивной войне России", — сказал Мережко, очевидно, имея в виду решение Трампа поставить Украине противотанковые ракеты Javelin во время своего первого срока.

Отвечая на вопрос Kyiv Independent о мотивации своей номинации, депутат сказал, что хочет использовать это "как возможность привлечь Трампа, чтобы он мог помочь Украине выжить".

Сережко выразил надежду, что "в своих попытках остановить агрессию России против Украины (Трамп) будет искать решения на основе международного права, в том числе таких принципов, как территориальная целостность, уважение суверенитета Украины и неприменение силы".

Сережко в своем номинационном письме отметил, что Трамп мог бы помочь Украине достичь "справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на основе Устава ООН и принципов международного права".

Ранее "Телеграф" писал, что у Трампа раздумывают, что делать с Ким Чен Ином.