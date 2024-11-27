Статус "потребує уточнення" у застосунку "Резерв+": що він означає

Якщо не виправити ситуацію, чоловіка можуть навіть затримати

Статус "потребує уточнення", який може з’явитися у застосунку "Резерв+", свідчить про відсутність або некоректність даних військового обліку у реєстрі "Оберіг". Це означає, що інформація про військовозобов’язаного не внесена до бази.

Детальніше про це розповіли юристи адвокатської компанії "INSEININ". Досить часто застосунок відображає інформацію таку, як "не на обліку" або "потребує уточнення".

Зазвичай причинами цього є:

зняття з військового обліку;

якщо громадянин своєчасно не був поставлений на облік;

помилка працівників районних ТЦК та СП;

ліквідація ТЦК, де громадянин стояв на обліку.

Відсутність військово-облікових даних у реєстрі може мати наслідки, а саме:

неможливість отримати відстрочку від мобілізації або бронювання;

відмова у навчанні, працевлаштуванні чи виїзді за кордон;

ризик затримання під час перевірки документів поліцією або працівниками ТЦК.

Що робити у разі відсутності даних у реєстрі "Оберіг"

Юристи радять громадянам, які зіткнулися з такою проблемою, піти до ТЦК та оновити свої військово-облікові дані. Можливо доведеться пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) для встановлення ступеня придатності до військової служби.

Місцевий територіальний центр комплектування повинен призначити військовозобов’язаній особі спеціальність, внести її до військового обліку та видати відповідний військово-обліковий документ. Усі оновлені дані обов’язково реєструються в системі "Оберіг". Після завершення цієї процедури громадянин може підтвердити свою особу в застосунку "Резерв+" і створити електронний військово-обліковий документ, розповідають фахівці права.

Нагадуємо, що військовозобов'язані громадяни повинні стояти на обліку у ТЦК та СП. Українці, які мешкають не за місцем реєстрації, можуть стати на військовий облік за фактичним місцем проживання.

Щоб стати на облік, потрібно звернутися до найближчого ТЦК та СП за фактичним місцем проживання і написати заяву. Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, обов’язково потрібно мати довідку про реєстрацію як ВПО.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна стати на облік без візиту до ТЦК. Автоматична постановка поки що є не для всіх.