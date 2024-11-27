Статус "нуждается уточнения" в приложении "Резерв+": что он означает

Если не исправить ситуацию, мужчину могут даже задержать

Статус "нуждается уточнения", который может появиться в приложении "Резерв+", свидетельствует об отсутствии или некорректности данных воинского учета в реестре "Оберег". Это означает, что информация о военнообязанном не внесена в базу.

Детальнее об этом рассказали юристы адвокатской компании "INSEININ". Довольно часто приложение отображает информацию, такую как "не на учете" или "нуждается уточнения".

Обычно причинами этого являются:

снятие с воинского учета;

если гражданин своевременно не был поставлен на учет;

ошибка работников районных ТЦК и СП;

ликвидация ТЦК, где гражданин состоял на учете.

Отсутствие военно-учетных данных в реестре может иметь последствия, а именно:

невозможность получить отсрочку от мобилизации или бронирования;

отказ в обучении, трудоустройстве или выезде за границу;

риск задержания при проверке документов полицией или работниками ТЦК.

Что делать при отсутствии данных в реестре "Оберег"

Юристы советуют гражданам, которые столкнулись с такой проблемой, пойти в ТЦК и обновить свои военно-учетные данные. Возможно, придется пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) для установления степени пригодности к военной службе.

Местный территориальный центр комплектования должен назначить военнообязанному лицу специальность, внести его в воинский учет и выдать соответствующий военно-учетный документ. Все обновленные данные обязательно регистрируются в системе "Оберег". После завершения этой процедуры гражданин может подтвердить свою личность в приложении "Резерв+" и создать электронный военно-учетный документ, рассказывают специалисты права.

Напоминаем, что военнообязанные граждане должны состоять на учете в ТЦК и СП. Украинцы, проживающие не по месту регистрации, могут встать на военный учет по фактическому месту жительства.

Чтобы стать на учет, нужно обратиться в ближайший ТЦК и СП за фактическим местожительством и написать заявление. Если вы являетесь внутренне перемещенным лицом, обязательно нужно иметь справку о регистрации как ВПЛ.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли стать на учет без визита в ТЦК. Автоматическая постановка пока не для всех.