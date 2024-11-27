Арахамию застали со скандальным депутатом от ОПЗЖ в Закарпатье: как он это объяснил

Вскрылись интересные подробности

Депутат Закарпатского облсовета от запрещенного ОПЗЖ Владислав Каськив якобы пытается "отобрать" земельные участки у местных предпринимателей в селе Пилипец на Закарпатье, чтобы создать там горнолыжный курорт. В начале октября текущего года в сопровождении Каськива в Пилипец приезжал и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В ходе проведения журналистского расследования, издание Hromadskе выяснило интересные детали. Как оказалось, о давлении со стороны Каськива сообщил владелец отеля "Берлога" Ивана Боричко.

"Ультиматум был очень прост: "Если ты его не уберешь, через некоторое время мы его отожмем, заберем, придумаем, что с этим сделать, поэтому ты должен это понимать". Вот таков был конкретный ультиматум", — рассказал предприниматель.

Как сообщается в материале, вскоре они действительно придумали, что с ним сделать. К процессу привлекли архитектора Валерия Безносько, который по версии местных, пришел на должность в их объединенную территориальную громаду к концу 2022 года. Он переработал генеральный план села таким образом, что кусочек участка, на котором расположен отель Ивана Боричко, оказался куском участка, принадлежащего ООО с орбиты Каськива — "Боржава СКи" и "Скай ленд".

Далее упомянутые компании подали в суд иск на предпринимателя с требованием обязать его снести "Берлогу". В отношении Борычка открыли уголовное производство о якобы самовольном захвате земельного участка.

Выяснилось, что подобная ситуация случилась с Надеждой Гладьо, жительницей соседнего села Подобовец. Вот только у нее хотят отобрать дом.

"В 2013 году мы начали строиться, в 2017-м уже практически был дом, и мы сделали приватизацию, у нас документы были готовы. Началась эта вся катавасия, уже третий год наверняка. Звонки анонимные. Они говорят: "Куплю этот дом", на русском языке. А я ответила: "Этот дом не продается, мы его строим для себя"", — рассказывает Надежда Гладьо.

Как оказалось в ходе расследования, в сопровождении Каськива в начале октября в Пилипец приезжал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. На вопрос журналистов о том, что он с Каськивым делал в Закарпатской области, Арахамия ответил, что занимается привлечением инвестиций и смотрел на проект горнолыжного курорта "Боржава".

Также в материале указано, что на вопрос журналистов Давид Арахамия объяснил совместную поездку с Каськивым следующим образом:

"Я не занимаюсь репутационным менеджментом".

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