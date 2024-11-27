Зрадника України Царьова позбавили нерухомості на півмільярда гривень

Розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні

Український суд конфіскував майно зрадника України та колишнього нардепа від "Партії регіонів" Олега Царьова. Крім цього, його заочно засудили до 8 років позбавлення волі за фінансування збройної агресії РФ проти України.

Варто зазначити, що загальна вартість конфіскованої у Царьова нерухомості складає близько півмільярда гривень, а саме – 460,6 мільйона гривень. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Завдяки зібраним доказам екснардеп Царьов був заочно засуджений до 8 років позбавлення волі за фінансування збройної агресії РФ.

"Оскільки зловмисник ховається від правосуддя, розгляд справи відбувся у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого)", — йдеться у повідомленні.

При цьому у Царьова суд України ухвалив вилучити на користь держави майно на суму 460,6 мільйонів гривень.

Згідно з матеріалами справи, Царьов фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів.

До переліку конфіскованого майна увійшли:

два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", загальна вартість яких становить понад 456 млн грн;

квартира в центрі Дніпра вартістю 3,2 млн грн;

земельна ділянка на Київщині, яка оцінюється у 1,3 млн грн.

Оскільки зловмисник ховається на тимчасово окупованій території України, СБУ вживає вичерпних заходів щодо притягнення його до кримінальної відповідальності за скоєння злочину проти України.

Нагадаємо, у травні 2023 року служба безпеки України повідомила про підозру у держзраді трьом колишнім народним депутатам від "Партії регіонів". Йдеться про Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова. Нині вони ховаються на території країни-агресора.

Зазначається, що Царев співпрацював із керівництвом Міноборони Росії після російського вторгнення. Він передавав ворогові інформацію про наслідки ракетних ударів по Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Царьов, який вижив після замаху, отримав від ГБР нову підозру. Новина про поранення Царьова викликала бурхливу реакцію у мережі. Після підтвердження, що він опинився в реанімації, користувачі опублікували велику кількість жартів, фотожаб та мемів із цього приводу.