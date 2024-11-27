Предателя Украины Царева лишили недвижимости на полмиллиарда гривен

Рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве

Украинский суд конфисковал имущество предателя Украины и бывшего нардепа от "Партии регионов" Олега Царева. Кроме этого его заочно приговорили к 8 годам лишения свободы за финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины.

Стоит отметить, что общая стоимость конфискованной у Царева недвижимости составляет около полумиллиарда гривен, а именно — 460,6 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Благодаря собранным доказательствам беглый экс-нардеп Царев был заочно осужден на 8 лет за финансирование вооруженной агрессии РФ.

"Поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого)", — говорится в сообщении.

При этом у Царева суд Украины постановил изъять в пользу государства имущество на сумму 460,6 миллионов гривен.

Согласно материалам дела, Царев финансирует бюджет страны-агрессора в виде уплаты "налогов" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов.

В перечень конфискованного имущества вошли:

два имущественных комплекса во временно захваченном Крыму: санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", общая стоимость которых составляет более 456 млн грн;

квартира в центре Днепра стоимостью 3,2 млн грн;

земельный участок на Киевщине, который оценивается в 1,3 млн грн.

Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Украины, СБУ принимает исчерпывающие меры по привлечению его к уголовной ответственности за совершение преступления против Украины.

Напомним, в мае 2023 года служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене трем бывшим народным депутатам от "Партии регионов". Речь идет об Олеге Цареве, Дмитрие Святаше и Игоре Маркове. Сейчас они скрываются на территории страны-агрессора.

Отмечается, что Царев сотрудничал с руководством Минобороны рф после российского вторжения. Он передавал врагу информацию о последствиях ракетных ударов по Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что выживший после покушения Царев получил от ГБР новое подозрение. Новость о ранении Царева вызвала бурную реакцию в сети. После подтверждения, что он оказался в реанимации, пользователи опубликовали большое количество шуток, фотожаб и мемов по этому поводу.