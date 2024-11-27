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Забудьте про "Добре ранок" або "Доброго вечора": як правильно вітатися українською

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 27 листопада 2024, 17:19

Багато хто не знає цих правил

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Це стосується, наприклад, привітань.

"Телеграф", посилаючись на Засновницю Навчального центру української мови Ларису Чемерис, розповідає про те, як насправді вітатись правильно українською. Зазначимо, що навіть у звичному для всіх "Доброго ранку" є свої нюанси, про які багато хто не знає.

Насправді є єдині три правильні форми привітання:

  • "Доброго ранку!"
  • "Добрий день!"
  • "Добрий вечір!"

Тобто говорити "Добре ранок" — неправильно. Вітаючись вранці, слід використовувати родовий відмінок — "Доброго ранку". А вдень і ввечері потрібно вживати називний відмінок — "Добрий день" і "Добрий вечір".

Які ще привітання можна використовувати замість стандартного "привіту":

  • Добридень!
  • Вітаю!
  • Мої вітання!
  • Радій вас бачити!
  • Радій вас вітати!
  • Здрастуйте!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в українській є аж сім правильних варіантів, як ще назвати холодець. Майже в кожній з областей України була своя назва цієї страви.

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#Україна #Правила #Український