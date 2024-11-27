Забудьте про "Добре ранок" або "Доброго вечора": як правильно вітатися українською
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Багато хто не знає цих правил
Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Це стосується, наприклад, привітань.
"Телеграф", посилаючись на Засновницю Навчального центру української мови Ларису Чемерис, розповідає про те, як насправді вітатись правильно українською. Зазначимо, що навіть у звичному для всіх "Доброго ранку" є свої нюанси, про які багато хто не знає.
Насправді є єдині три правильні форми привітання:
- "Доброго ранку!"
- "Добрий день!"
- "Добрий вечір!"
Тобто говорити "Добре ранок" — неправильно. Вітаючись вранці, слід використовувати родовий відмінок — "Доброго ранку". А вдень і ввечері потрібно вживати називний відмінок — "Добрий день" і "Добрий вечір".
Які ще привітання можна використовувати замість стандартного "привіту":
- Добридень!
- Вітаю!
- Мої вітання!
- Радій вас бачити!
- Радій вас вітати!
- Здрастуйте!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в українській є аж сім правильних варіантів, як ще назвати холодець. Майже в кожній з областей України була своя назва цієї страви.