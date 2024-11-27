Забудьте про "Добре ранок" або "Доброго вечора": як правильно вітатися українською

Багато хто не знає цих правил

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Це стосується, наприклад, привітань.

"Телеграф", посилаючись на Засновницю Навчального центру української мови Ларису Чемерис, розповідає про те, як насправді вітатись правильно українською. Зазначимо, що навіть у звичному для всіх "Доброго ранку" є свої нюанси, про які багато хто не знає.

Насправді є єдині три правильні форми привітання:

"Доброго ранку!"

"Добрий день!"

"Добрий вечір!"

Тобто говорити "Добре ранок" — неправильно. Вітаючись вранці, слід використовувати родовий відмінок — "Доброго ранку". А вдень і ввечері потрібно вживати називний відмінок — "Добрий день" і "Добрий вечір".

Які ще привітання можна використовувати замість стандартного "привіту":

Добридень!

Вітаю!

Мої вітання!

Радій вас бачити!

Радій вас вітати!

Здрастуйте!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в українській є аж сім правильних варіантів, як ще назвати холодець. Майже в кожній з областей України була своя назва цієї страви.