Забудьте о "Добрий ранок" или "Доброго вечора": как правильно здороваться на украинском
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Многие не знают этих правил
Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Это касается, например, приветствий.
"Телеграф", ссылаясь на Основательницу Учебного центра украинского языка Ларису Чемерис, рассказывает о том, как на самом деле здороваться правильно на украинском. Отметим, что даже в привычном всем "Доброго ранку" есть свои нюансы, о которых многие не знают.
На самом деле есть единственные три правильные формы приветствия:
- "Доброго ранку!"
- "Добрий день!"
- "Добрий вечір!"
То есть говорить "Добрий ранок" — неправильно. Здороваясь утром, следует использовать родительный падеж — "Доброго ранку". А днем и вечером нужно употреблять именительный падеж — "Добрий день" и "Добрий вечір".
Какие еще приветствия можно использовать вместо стандартного "привіт":
- Добридень!
- Вітаю!
- Мої вітання!
- Радий вас бачити!
- Радий вітати вас!
- Здрастуйте!
Напомним, ранее мы рассказывали, что в украинском есть аж семь правильных вариантов, как еще назвать холодец. Почти в каждой из областей Украины было свое название этого блюда.