Укр

Забудьте о "Добрий ранок" или "Доброго вечора": как правильно здороваться на украинском

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграф" Новость обновлена 27 ноября 2024, 17:19

Многие не знают этих правил

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Это касается, например, приветствий.

"Телеграф", ссылаясь на Основательницу Учебного центра украинского языка Ларису Чемерис, рассказывает о том, как на самом деле здороваться правильно на украинском. Отметим, что даже в привычном всем "Доброго ранку" есть свои нюансы, о которых многие не знают.

На самом деле есть единственные три правильные формы приветствия:

  • "Доброго ранку!"
  • "Добрий день!"
  • "Добрий вечір!"

То есть говорить "Добрий ранок" — неправильно. Здороваясь утром, следует использовать родительный падеж — "Доброго ранку". А днем и вечером нужно употреблять именительный падеж — "Добрий день" и "Добрий вечір".

Какие еще приветствия можно использовать вместо стандартного "привіт":

  • Добридень!
  • Вітаю!
  • Мої вітання!
  • Радий вас бачити!
  • Радий вітати вас!
  • Здрастуйте!

Напомним, ранее мы рассказывали, что в украинском есть аж семь правильных вариантов, как еще назвать холодец. Почти в каждой из областей Украины было свое название этого блюда.

Теги:
#Украина #Правила #Украинский