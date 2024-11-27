Забудьте о "Добрий ранок" или "Доброго вечора": как правильно здороваться на украинском

Многие не знают этих правил

Многие украинцы с самого начала войны переходят на родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми его особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Это касается, например, приветствий.

"Телеграф", ссылаясь на Основательницу Учебного центра украинского языка Ларису Чемерис, рассказывает о том, как на самом деле здороваться правильно на украинском. Отметим, что даже в привычном всем "Доброго ранку" есть свои нюансы, о которых многие не знают.

На самом деле есть единственные три правильные формы приветствия:

"Доброго ранку!"

"Добрий день!"

"Добрий вечір!"

То есть говорить "Добрий ранок" — неправильно. Здороваясь утром, следует использовать родительный падеж — "Доброго ранку". А днем и вечером нужно употреблять именительный падеж — "Добрий день" и "Добрий вечір".

Какие еще приветствия можно использовать вместо стандартного "привіт":

Добридень!

Вітаю!

Мої вітання!

Радий вас бачити!

Радий вітати вас!

Здрастуйте!

Напомним, ранее мы рассказывали, что в украинском есть аж семь правильных вариантов, как еще назвать холодец. Почти в каждой из областей Украины было свое название этого блюда.