Світ активно будує АЕС, Україні теж життєво необхідна дешева атомна енергія, - експерт

Україні життєво необхідна дешева атомна енергія, і це як мінімум добудова двох енергоблоків ХАЕС за рахунок придбання реакторів у Болгарії, а також будівництво нових реакторів американською компанією Westinghouse.

Про це зазначив журналіст Сергій Лямець.

"Можливо, ви бачили, що нещодавно Україна запустила будівництво майже сотні невеликих вітрових, газотурбінних, сонячних та інших електростанцій. Вони мають компенсувати маневрові потужності теплової генерації, знищені росіянами. Однак слід пам'ятати, що маневрові потужності є лише доповненням до дешевої атомної генерації. Вони не здатні перекрити АЕС ні за ціною, ні за обсягами. Тим більше ми не можемо собі дозволити дорогий імпорт", — зазначив Лямець.

У 2022 році на Конференції ООН зі зміни клімату COP28 у Дубаї було прийнято Декларацію про триразове збільшення ядерної енергетики до 2050 року. Країни, які її підписали, зобов'язалися за 30 років потроїти потужності своїх АЕС, під контролем МАГАТЕ. Свої підписи під документом поставили США, Британія, Франція, Японія, ОАЕ та Канада. Була серед підписантів і Україна.

У листопаді 2024 року в Баку пройшла 29-та конференція. До підписантів додалися ще шість країн.

"На чому наголошує Україна? Позитивно, що ми не хворіємо на "німецьку хворобу", і також підписали Декларацію про потроювання потужностей. Це передбачає суттєвий ривок у будівництві нових реакторів. США, ЄС, Китай, Канада та Японія роблять ставку на АЕС. Це насамперед економічний інструмент, тому що саме атомні станції здатні дати величезну кількість дешевої та чистої енергії. При всьому здешевленні альтернативної генерації вона не зможе скласти конкуренцію атомної в найближчі десятиліття", — зазначив Сергій Лямець.

Як повідомлялося, Україна планує реалізувати проєкт добудови блоків 3 та 4 Хмельницької АЕС. Проєкт офіційно підтримали США та країни ЄС. Добудова готових на 25-75% блоків дасть країні 2,2 ГВт додаткової потужності.