Мир активно строит АЭС, Украине тоже жизненно необходима дешевая атомная энергия, — эксперт

Украине жизненно необходима дешевая атомная энергия, и это, как минимум, достройка двух энергоблоков ХАЭС за счет приобретения реакторов в Болгарии, а также строительство новых реакторов американской компанией Westinghouse.

Об этом сказал журналист Сергей Лямец.

"Возможно, вы видели, что недавно Украина запустила строительство почти сотни небольших ветровых, газотурбинных, солнечных и других электростанций. Они должны компенсировать маневровые мощности тепловой генерации, уничтоженные россиянами. Однако следует помнить, что маневровые мощности являются лишь дополнением к дешевой атомной генерации. Они не способны перекрыть АЭС ни по цене, ни по объемам. Тем более мы не можем себе позволить дорогой импорт", — отметил Лямец.

В 2022 году на Конференции ООН по изменению климата COP28 в Дубае была принята Декларация о трехкратном увеличении ядерной энергетики до 2050 года. Подписавшие ее страны обязались за 30 лет утроить мощности своих АЭС, под контролем МАГАТЭ. Свои подписи под документом поставили США, Великобритания, Франция, Япония, ОАЭ и Канада. Была среди подписантов и Украина.

В ноябре 2024 года в Баку прошла 29 конференция. К подписантам добавились еще шесть стран.

"Чем подчеркивает Украина? Позитивно, что мы не болеем "немецкой болезнью", и также подписали Декларацию об утроении мощностей. Это предполагает существенный рывок в строительстве новых реакторов. США, ЕС, Китай, Канада и Япония делают ставку на АЭС. Это прежде всего экономичный инструмент, потому что именно атомные станции способны дать огромное количество дешевой и чистой энергии. удешевлении альтернативного поколения она не сможет составить конкуренцию атомной в ближайшие десятилетия", — отметил Сергей Лямец.

Как сообщалось, Украина планирует реализовать проект достройки блоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС. Проект официально поддержал США и страны ЕС. Достройка готовых на 25-75% блоков даст стране 2,2 ГВт дополнительной мощности.