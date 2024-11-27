В Украине подорожают сигареты в 2025 году: сколько будет стоить пачка

Но это существенно пополнит бюджет

В среду, 27 ноября, Комитет поддержал правительственный законопроект по увеличению акцизов на сигареты. В следующем году закон принесет 20 млрд грн.

Об этом написал в телеграмм-канале народный депутат Ярослав Железняк. Он говорит, что "За" проголосовали 18 депутатов. Воздержался 1 депутат.

"Установить постепенный рост размеров ставок акцизного налога на табачные изделия с учетом минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС.

Акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне. Сами ставки в таблице. Фактически с нового года папиросы будут на 40 грн дороже стоить", — говорится в сообщении.

По словам нардепа, в следующем году закон принесет 20 млрд грн.

Что предшествовало

27 ноября Европейская комиссия призывает Украину повысить акцизные ставки на табачные изделия. Если это произойдет, то будет большой рост цен на сигареты и уже несколько лет стоимость одной пачки может превысить 170 гривен.

Сейчас акцизная ставка на табачные изделия в Украине составляет около 59 евро за 1000 штук, а в странах ЕС налог на сигареты превышает 90 евро и составляет 177 евро на 1000 штук.

Таким образом, минимальная стоимость сигарет в Украине составит:

2024 год – 92,8 грн за пачку;

2025 год – 127,4 грн за пачку;

2026 год – 142,1 грн за пачку;

2027 год – 155,8 грн за пачку;

2028 год – 173,6 грн за пачку.

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