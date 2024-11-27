В Україні незабаром суттєво зростуть податки: кого це торкнеться

Після підписання цих законів ми отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції

З 1 грудня 2024 року набудуть чинності закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу. Вони будуть підписані вже найближчими днями.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, уряд вже звернувся до Президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів.

"Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного", — каже Шмигаль.

Він додав, що після підписання цих законів ми отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції. А також виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вже 43 дні не підписує законопроєкт №11416д про підвищення податків заднім числом, тому що в Україні працює місія МВФ. По завершенні її роботи може відбутися зустріч з представниками Офісу глави держави, де буде озвучено умови виділення наступного траншу Фонду.

Підвищення податків в Україні

Законопроєкт щодо підвищення податків було подано ще у липні. Тоді у Кабміні заявили, що таке рішення викликане необхідністю знайти 500 млрд гривень на фінансування оборонних потреб. Частину коштів мали забезпечити збільшені податкові надходження.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вже 43 дні не підписує законопроєкт №11416д про підвищення податків заднім числом, тому що в Україні працює місія МВФ. По завершенні її роботи може відбутися зустріч з представниками Офісу глави держави, де буде озвучено умови виділення наступного траншу Фонду.

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