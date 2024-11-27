В Украине вскоре существенно вырастут налоги: кого это коснется

После подписания этих законов мы получим дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции

С 1 декабря 2024 вступят в силу законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс. Они будут подписаны уже в ближайшие дни.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона "Единые новости" премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, правительство уже обратилось к Президенту Украины по поводу скорейшего подписания этих законов.

"Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем", — говорит Шмигаль.

Он добавил, что после подписания этих законов, мы получим дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции. А также выплату заработной платы Сил безопасности и обороны.

Повышение налогов в Украине

Законопроект о повышении налогов был представлен еще в июле. Тогда в Кабмине заявили, что такое решение вызвано необходимостью изыскать 500 млрд гривен на финансирование оборонных нужд. Часть средств должны были обеспечить увеличенные налоговые поступления.

Отметим, что президент Владимир Зеленский уже 43 дня не подписывает законопроект №11416д о повышении налогов задним числом, потому что в Украине работает миссия МВФ. По завершении ее работы может состояться встреча с представителями Офиса главы государства, где будут озвучены условия выделения следующего транша Фонда.

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