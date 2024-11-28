Стратегію не змінювали. У РНБО пояснили, чи продовжаться масові атаки РФ взимку

Але ворог отримає відповідь

У четвер, 28 листопада, ворог атакував Україну ракетами, БпЛА. Проте росіяни мають ресурси для таких обстрілів ще на кілька місяців вперед.

Про це повідомив голова ЦПД Андрій Коваленко. Втім він намагався заспокоїти українців.

"Будьте в безпеці, ворог здійснює черговий комбінований обстріл України. У росіян є ресурс на такі атаки до кінця зими. Стратегію вони не планували змінювати, роблячи запаси. Україна ж також б‘є, буде бити і відбиватися", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попереджають, що це могла бути "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Справжня атака відбулася у ніч та вранці 17 листопада – росіяни атакували Україну різними типами ракет, а також ударними безпілотниками. Було виявлено 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА. За допомогою ППО було збито 102 ракети та 42 безпілотники.

Наступна ракетна атака ворога відбулася 21 листопада. Шість стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили вісім крилатих ракет Х-101, а Дніпро зранку потрапив під комбінований ракетний удар балістики та аеробалістики.