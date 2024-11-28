Київ та Одеса вже без світла: в Україні запроваджують аварійні відключення (оновлено)

Після вибухів в одному з міст зникло світло

У четвер, 28 листопада, за вказівкою Укренерго, у Києві, Одесі, Житомирі, Хмельницькому застосовані екстрені відключення світла. Це пов'язано із загрозою масованого ракетного удару Росії.

Про це повідомляють в ДТЕК. Вони діють за вказівкою "Укренерго".

UPD-3. На Сумщині введені графіки аварійних відключень, — Сумиобленерго.

О 05:18 введено ГАВ для 1 та 2 черг споживачів.

О 05:38 введено ГАВ для 3-10 черг споживачів.

UPD-2. ДТЕК інформує, що у Києві та області, а також на Одещині, Дніпропетровщині і Донеччині введені аварійні відключення світла.

Ситуацію також прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко. Він підтвердив, що під масований удар росіян знову потрапили енергетичні об'єкти по всій країні.

"Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки", — додав чиновник.

UPD. "Укренерго" офіційно повідомило про початок аварійних відключень. Конкретні регіони не озвучувалися, тож це означає, що обмеження діятимуть по всій Україні.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", — йдеться у повідомленні.

Станом на 6:18 у Рівному після вибухів зникло світло. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Варто додати, що під час аварійних відключень електроенергії немає чітких графіків, коли світло з’явиться знову в будинках українців. Тому зараз такої інформації немає.

Масована атака РФ 28 листопада — що відомо

Російські окупанти вранці 28 листопада влаштували ракетну атаку на Україну. Окрім ракетних пусків зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Україні загрожують крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні скасують графіки відключення світла найближчим часом, але за однієї умови