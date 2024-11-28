Лише в одному випадку: коли українською можна казати "знаходиться"
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На 1 слово російською в українській мові — щонайменше три відповідники
Українська мова багата та різноманітна, але часто ми несвідомо вживаємо слова, які спотворюють її природу. Сьогодні розглянемо поширені мовні кліше, від яких варто відмовитися заради чистоти й правильності мовлення.
Це слово має дуже вузьку сферу застосування. Його варто використовувати винятково в контексті пошуку або несподіваного виявлення чогось. Як казала покійна Ірина Фаріон, "знаходитися можна тільки якщо загубився".
Слово "знаходиться": коли вживати правильно. Приклади
- Загублену флешку швидко знайшли в архіві.
- Несподівано знайшлося вільне приміщення для нового офісу.
- У процесі інвентаризації знайшовся давно забутий договір.
Якщо можете замінити слово на "відшукується" — значить, ви вживаєте його правильно.
Тонкощі слова "перебуває"
Це слово підходить для опису тимчасових станів або абстрактних ситуацій:
- Після стресової ситуації працівник перебуває, а не знаходиться в напруженому стані.
- Команда проєкту перебуває в процесі оптимізації робочих процесів.
- Хімічна речовина перебуває в рідкому агрегатному стані.
Головне правило: слово "перебуває" описує тимчасову, не постійну локацію або стан.
Коректне вживання "розташований"
Це слово використовують винятково для неживих об'єктів та географічних локацій:
- Офіс компанії розташований у центрі міста.
- Фабрика розташована на лівому березі річки.
- Новий логістичний центр розташований поруч з транспортною розв'язкою.
Важливо: ніколи не кажіть "люди розташовані", говоріть "перебувають" або використовуйте інші синоніми.
Раніше "Телеграф" також писав про те, що потрібно забути про "Добрий ранок" або "Доброго вечора". Є особливі правила вітань українською.