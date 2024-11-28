Лише в одному випадку: коли українською можна казати "знаходиться"

На 1 слово російською в українській мові — щонайменше три відповідники

Українська мова багата та різноманітна, але часто ми несвідомо вживаємо слова, які спотворюють її природу. Сьогодні розглянемо поширені мовні кліше, від яких варто відмовитися заради чистоти й правильності мовлення.

Це слово має дуже вузьку сферу застосування. Його варто використовувати винятково в контексті пошуку або несподіваного виявлення чогось. Як казала покійна Ірина Фаріон, "знаходитися можна тільки якщо загубився".

Слово "знаходиться": коли вживати правильно. Приклади

Загублену флешку швидко знайшли в архіві.

Несподівано знайшлося вільне приміщення для нового офісу.

У процесі інвентаризації знайшовся давно забутий договір.

Якщо можете замінити слово на "відшукується" — значить, ви вживаєте його правильно.

Тонкощі слова "перебуває"

Це слово підходить для опису тимчасових станів або абстрактних ситуацій:

Після стресової ситуації працівник перебуває, а не знаходиться в напруженому стані.

Команда проєкту перебуває в процесі оптимізації робочих процесів.

Хімічна речовина перебуває в рідкому агрегатному стані.

Головне правило: слово "перебуває" описує тимчасову, не постійну локацію або стан.

Коректне вживання "розташований"

Це слово використовують винятково для неживих об'єктів та географічних локацій:

Офіс компанії розташований у центрі міста.

Фабрика розташована на лівому березі річки.

Новий логістичний центр розташований поруч з транспортною розв'язкою.

Важливо: ніколи не кажіть "люди розташовані", говоріть "перебувають" або використовуйте інші синоніми.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що потрібно забути про "Добрий ранок" або "Доброго вечора". Є особливі правила вітань українською.