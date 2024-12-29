Літають цілими роями? Над Україною зафіксували загадкові пасажирські літаки з РФ (карта)

Подібні випадки трапляються не вперше

Над Україною час від часу фіксують загадкові пасажирські літаки. Але цього разу одночасно сталося два подібні випадки.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. У суботу, 28 грудня, близько 17:44 UTC (20:44 за Києвом) над територією Луганської області було зафіксовано літак Airbus A320 з бортовим номером RA-73764 російської компанії "Аерофлот".

Він виконував рейс AFL1317 з Мінеральних Вод до Москви. Борт "пролетів" над територією Луганської, Харківської та Сумської областей, і орієнтовно о 21:15 за київським часом перестав фіксуватись над Україною.

Інший літак Airbus A321 з бортовим номером RA-73165, також компанії "Аерофлот", з'явився над територією Луганської області о 17:47 UTC (20:47 за Києвом). Цей борт виконував рейс AFL2137 зі Стамбула до Москви.

Він "долетів" майже до Кременчука. Проте вже орієнтовно о 21:23 за Києвом він зник, а потім з'явився вже над територією РФ.

Раніше того ж дня одразу три білоруських борти зафіксували над Україною. На мапі польоту видно, що літаки прямували з Єревану, Батумі та Тбілісі до Мінська 28 грудня зранку.

Варто нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстежування авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, у листопаді цього року з'явилася інформація про те, що на заході країни українці могли бачити літак. За словами очевидців, борт був схожий на пасажирський. І це при тому, що польоти цивільної авіації над Україною досі не дозволені.