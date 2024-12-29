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Літають цілими роями? Над Україною зафіксували загадкові пасажирські літаки з РФ (карта)

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Літаки над Україною Новина оновлена 07 січня 2025, 13:29
Літаки над Україною. Фото Колаж "Телеграфу"

Подібні випадки трапляються не вперше

Над Україною час від часу фіксують загадкові пасажирські літаки. Але цього разу одночасно сталося два подібні випадки.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. У суботу, 28 грудня, близько 17:44 UTC (20:44 за Києвом) над територією Луганської області було зафіксовано літак Airbus A320 з бортовим номером RA-73764 російської компанії "Аерофлот".

Він виконував рейс AFL1317 з Мінеральних Вод до Москви. Борт "пролетів" над територією Луганської, Харківської та Сумської областей, і орієнтовно о 21:15 за київським часом перестав фіксуватись над Україною.

Інший літак Airbus A321 з бортовим номером RA-73165, також компанії "Аерофлот", з'явився над територією Луганської області о 17:47 UTC (20:47 за Києвом). Цей борт виконував рейс AFL2137 зі Стамбула до Москви.

Він "долетів" майже до Кременчука. Проте вже орієнтовно о 21:23 за Києвом він зник, а потім з'явився вже над територією РФ.

Раніше того ж дня одразу три білоруських борти зафіксували над Україною. На мапі польоту видно, що літаки прямували з Єревану, Батумі та Тбілісі до Мінська 28 грудня зранку.

Варто нагадати, що такі дивні "польоти" над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстежування авіаруху. Деякі експерти пов’язували такі аномалії із роботою російських систем РЕБ.

Нагадаємо, у листопаді цього року з'явилася інформація про те, що на заході країни українці могли бачити літак. За словами очевидців, борт був схожий на пасажирський. І це при тому, що польоти цивільної авіації над Україною досі не дозволені.

Теги:
#Airbus #Літак #FlightRadar24