Батьки народилися у Києві, а дід воював за Україну: що відомо про подкастера Фрідмана, який взяв інтерв'ю у Зеленського

Подкастер має українське коріння і якийсь час жив у Києві

Американський науковець та дослідник у галузі штучного інтелекту Лекс Фрідман, який взяв інтерв’ю у Володимира Зеленського, — один із найпопулярніших подкастерів у світі. Як виявилося, він має українське коріння, хоч народився у Росії і є громадянином США.

За словами Лекса Фрідмана, Володимир Зеленський — видатна людина та однозначно історична постать. Проте, подкастер заявив, що планує також поїхати до Москви і поговорити з Путіним, адже хоче зробити внесок у просування миру. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Лекса Фрідмана.

Що відомо про Лекса Фрідмана

Олексій Федотов (справжнє ім’я подкастера) народився 15 серпня 1983 року в місті Чкаловськ (Таджицька РСР у складі СРСР, нині Таджикистан). Його батько Олександр народився у Києві і до 1994 року працював у Москві, а зараз є професором кафедри імені Джона А. Найхейма. Бабуся Лекса народилася і виросла у Харкові, а дідусь був кулеметником українського фронту під час Другої світової війни.

У подкасті Лекс Фрідман розповів, що якийсь час він мешкав у Києві, а також у Москві. Для того, щоб розібратися у конфлікті, він читав багато книжок про російсько-українську війну. Щобільше, науковець поділився, що члени його родини загинули у Бабиному Яру під час Другої світової війни.

Кар’єра Лекса Фрідмана

Свій подкаст Лекс Фрідман почав вести у 2018 році і першою його назвою була Artificial Intelligence Podcast (укр. Подкаст про штучний інтелект), однак пізніше її було змінено на Lex Fridman Podcast. У подкастах він обговорює із запрошеними гостями про ШІ, науку, історію, економіку тощо.

Усі свої подкасти Лекс Фрідман проводить особисто і вони тривають від двох до чотирьох годин. Інтерв’ю він брав у таких відомих особистостей, як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Каньє Вест, Володимир Зеленський тощо.

Лекс Фрідман не розкриває інформацію про своє особисте життя. Він уникає обговорення цього аспекту в інтерв’ю чи подкастах і зберігає приватність. Проте, у подкасті з Володимиром Зеленським на запитання президента "Чи є у тебе діти?", він відповів "Ні, на жаль, будуть скоро".

Раніше "Телеграф" розповідав, на які речі треба звернути уваги в інтерв’ю Зеленського Фрідману. Політолог, кандидат політичних наук Олеся Яхно прокоментувала інтерв'ю президента України американському подкастеру.