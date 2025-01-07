В Україні з'явився новий жах для російських ракет: кат на F-16 встановив рекорд

Дві ворожі ракети він збив з авіаційної гармати одним пострілом

Український пілот винищувача F-16 за один бойовий виліт знищив шість російських крилатих ракет над Україною під час масованої атаки 13 грудня. Таких результатів на F-16 досягнуто вперше в історії.

Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. Він уточнив, що рекордні результати пілот-українець показав під час масштабного російського обстрілу України Росією 13 грудня, коли в небі перебувало майже 200 ворожих безпілотників, "Кинджали", балістика та 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування. Саме крилаті ракети під час масованих атак є основною ціллю F-16.

Пілот F-16 спочатку застосував усі чотири ракети класу "повітря — повітря", збивши чотири крилаті ракети ворога. Після цього він помітив ще одну ціль і прийняв рішення використати авіаційну гармату.

"Зробив усе, як вчили інструктори в США, як відпрацьовував на тренажері. Кілька черг із гармати — і вибух… потім ще один! Повторна детонація… подумав я, — але, як виявилось за результатами об’єктивного контролю — ракет було дві! Летіли "етажеркою", поруч одна від одної. Противник часто запускає їх у такій тактичній конфігурації, ціла група ворожих ракет може летіли близько одна від одної, аби супротивник бачив їх як одну ціль …Радію, що мені вдалося, присвячую цей успіх усім побратимам, які пішли у вічний політ, так і не дочекавшись F-16 в українському небі", — розповів пілот.

Ігнат додав, що результати об’єктивного контролю підтвердили, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збив шість крилатих ракет, дві з них — авіаційною гарматою. І зробив це — українець, наголосив він.

Як повідомляв "Телеграф", 7 січня колишній речник Повітряних сил ЗСУ (ПС), полковник Юрій Ігнат повідомив про своє нове призначення. Він продовжує працювати у ПС на новій посаді, ставши начальником управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ.