Вырастут ли цены на бензин в Украине после повышения налогов

Украинцев призывают не паниковать

После подписания Владимиром Зеленским закона об "историческом" повышении налогов цены на бензин в Украине не вырастут. Внесение изменений в налоговый кодекс — это просто рычаг, для выравнивания системы налогооблажения.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, стоимость горючего останется на прежнем уровне и украинцам не о чем беспокоиться.

"Это не приведет к росту цен на бензин. Это мы выравниваем систему налогообложения. И это была реакция рынка", — сказал министр.

Сообщается, что новое налогообложение в Украине должно поспособствовать тому, чтобы владельцы автозаправочных станций начали платить "справедливый налог" на прибыль. Ведь, по словам Марченко, есть бизнес, который "вообще ничего не платит".

Известно, что автозаправочные станции в Украине будут платить до 60 тысяч гривен ежемесячно авансового налога на прибыль. Однако стоимость горючего не изменится для рядовых украинцев.

"Мы выравниваем систему налогообложения…В то же время для автозаправочных станций это означает, что будет минимальная налоговая нагрузка на объем емкости", — подчеркнул Марченко.

Повышение налогов в Украине

Законопроект о повышении налогов был представлен еще в июле. Тогда в Кабмине заявили, что такое решение вызвано необходимостью изыскать 500 млрд гривен на финансирование оборонных нужд. Часть средств должны были обеспечить увеличенные налоговые поступления.

Отметим, что президент Владимир Зеленский 43 дня не подписывал законопроект №11416д о повышении налогов задним числом, потому что в Украине работает миссия МВФ. По завершении ее работы должна была состояться встреча с представителями Офиса главы государства, где будут озвучены условия выделения следующего транша Фонда.

Все же подписан закон был 28 ноября. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, закон опубликуют 30 ноября, после чего он вступит в силу.

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