Публикацию закона о повышении налогов перенесли: когда он вступит в силу

В Раде рассказали подробности

Закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря. Ранее анонсировалось, что это произойдет 29 ноября.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, документ будет опубликован 30 ноября.

"Бессонная ночь и есть результат — ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил. Будем считать это ошибкой печатника. Уважаемые бухгалтеры, извините за потерянные нервные клетки", — написал он.

Стоит отметить, что вечером 28 ноября Гетманцев сообщил, что, ввиду срока публикации закона, он вступит в силу с 29 ноября. Таким образом, военный сбор по новой ставке должен быть удержан только за два дня ноября.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что публикацию закона 11416-д о повышении "сняли или перенесли". По его словам, документ опубликуют 30 ноября, а вступит в силу 1 декабря.

Вступление в силу закона 1 декабря означает, что бизнесу не придется перечислять 29 и 30 ноября по новой ставке военного сбора. Вместо этого к концу месяца все должно остаться без изменений (военный сбор считается по-прежнему 1,5%).

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов. В этот же день официальное издание ВР "Голос Украины" обнародовало этот закон.

Законопроект о повышении налогов был подан еще в июле. Тогда в Кабмине заявили, что такое решение вызвано необходимостью найти 500 млрд гривен на финансирование оборонных потребностей.

Отметим, что президент Владимир Зеленский 43 дня не подписывал законопроект №11416д о повышении налогов задним числом, потому что в Украине работала миссия МВФ.