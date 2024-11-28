Закон про підвищення податків набуде чинності завчасно: кому це створить проблеми

Важлива інформація, в якій потрібно розібратися

У четвер, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про "історичне" підвищення податків. Цього ж дня офіційне видання ВР "Голос України" оприлюднило цей закон, а отже він набуде чинності вже 29 листопада.

Таким чином, військовий збір в Україні зросте з 1,5% до 5% за два дні до закінчення листопада, що створить купу проблем для бізнесу. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

"Ну так….опублікували сьогодні вже. Завтра вийде газета з сьогоднішньою датою. Це стільки незручностей зробить. 44-и дні тягнули і вже один день могли зачекати. А так потужно створили на рівному місці проблему для бізнесу. Але вже нічого не зробиш- 29 листопада (а не 01 грудня як обіцяли) закон вступить в силу. І решту днів доведеться якось бізнесу перераховувати по ставці 5%", — написав Железняк.

За його словами, така поспішність справді створить проблеми бізнесу, оскільки 28 днів місяця діяла одна ставка (1,5% військового збору) та 2 дні діятиме 5%. Це стане реальною головоломкою, адже перед підприємцями виникне низка питань.

"Ви просто уявляєте скільки це додало зараз роботи бізнесу як це порахувати????!!! Як доплатити по тим, кому вже зарплату виплатили???? Навіщо це було робити? Два дні не можна було почекати. Мали 30 листопада, щоб 01 грудня вступив в силу і не розривав місяць", — резюмував нардеп.

Спочатку ж планувалося, що закон набуде чинності 1 грудня і за новими ставками необхідно буде почати платити вже з 1 січня 2025 року — за повний місяць (грудень 2024 року).

Тепер же з огляду на термін публікації закону він набуде чинності вже з 29 листопада. Таким чином, військовий збір за новою "ставкою" має бути утриманий лише за 2 дні листопада.

Висловився із цього приводу і голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Він підтвердив, що закон набуде чинності 29 листопада і пообіцяв, що будуть опубліковані додаткові роз’яснення з приводу всієї цієї плутанини.

"Таким чином, ВЗ за новою ставкою має бути утриманий лише за 2 дні листопада. Щодо ФОП, ми внесли відповідну поправку, згідно якої зобовʼязання зі сплати ВЗ за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року, якщо правка наступного тижня буде підтримана ВР. Переконаний правка буде підтримана", - зазначив він.

Підвищення податків в Україні

Законопроект про підвищення податків було подано ще у липні. Тоді в Кабміні заявили, що таке рішення спричинене необхідністю знайти 500 млрд гривень на фінансування оборонних потреб. Частину коштів мали забезпечити збільшені податкові надходження.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський 43 дні не підписував законопроект №11416д про підвищення податків заднім числом, бо в Україні працювала місія МВФ.

Зрештою, законопроект був підписаний Володимиром Зеленським 28 листопада. Про це заявив нардеп Ярослав Желєзняк. За його словами, цей закон має поповнити державну скарбницю на 8 мільярдів гривень цього року і більш ніж на 130 мільярдів наступного року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому влада відмовилася від економічного бронювання. Після всебічного обговорення цієї ініціативи парламентарі вирішили повністю відмовитись від неї. Ймовірно, через побоювання розколу в суспільстві та можливі корупційні ризики.