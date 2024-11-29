Далеко не всіх. Кого із жінок братимуть на військовий облік

Перед проходженням базової військової підготовки жінка має пройти медогляд

Кабінет Міністрів України розробив законопроєкт №12076, що пропонує правила взяття жінок на військовий облік. Документ уже отримав рекомендацію Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки для прийняття за основу.

Про це пише Судово-юридична газета. Жінки, які бажають проходити базову військову підготовку та відповідають критеріям придатності за віком і станом здоров’я, будуть спочатку братися на облік призовників.

Після завершення базової підготовки вони автоматично переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних . Також перед направленням на практичні заняття базової підготовки обов’язковим буде медичний огляд.

За законопроєктом, зміни стосуються не лише обліку жінок, а й загальної системи військового обліку в Україні. Документ передбачає скасування строкової служби з 2025 року. Натомість вводиться новий обов’язковий вид служби — базова загальновійськова підготовка, яка стане обов’язковою для всіх чоловіків, придатних за станом здоров’я.

Судово-юридична газета пояснює, що базова загальновійськова підготовка, визначена статтею 10-1 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", розпочинається з 1 вересня 2025 року:

для громадян, які здобувають вищу освіту, — в закладах вищої освіти всіх форм власності, а також закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які планують вступити вперше на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, обіймати посади в органах прокуратури, а також інших громадян (за бажанням) — у навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України.

Згідно зі змінами до закону про мобілізацію, чоловіки віком до 60 років, які не пройшли базову загальновійськову підготовку або не мають досвіду військової служби, не зможуть вперше обіймати посади в органах місцевого самоврядування. Виключенням є особи, визнані непридатними за станом здоров’я.

Ці вимоги до кандидатів на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та посади прокурорів набудуть чинності після завершення або скасування воєнного стану, але не раніше ніж через рік з моменту введення базової загальновійськової підготовки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні скоротили термін проходження ВЛК та скасували одну з категорій придатності. Тепер навіть серйозні захворювання не стануть підставою для виключення з обліку.