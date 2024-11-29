Україна повернула понад 500 полеглих захисників

Тіла деяких з них перебували в моргах на території РФ

У п'ятницю, 29 листопада, на підконтрольну Україні територію було повернуто тіла 502 загиблих військовослужбовців. Бійці загинули на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.

Крім цього, 17 загиблих захисників вдалося доставити на рідну землю з російських моргів. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що вдалося репатріювати 397 тіл загиблих на Донецькому напрямку захисників, 24 загиблих воїнів з Луганського напрямку та 64 загиблих військовослужбовців із Запорізького напрямку. До того ж, Україна повернула 17 тіл з моргів на території Росії.

Повернути тіла загиблих українських захисників на рідну землю вдалося завдяки сприянню Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до певних державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти будуть у найкоротші терміни встановлювати особи загиблих", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно Україна повернула додому 95 українських військовополонених та заручників Кремля. Серед них – відомий правозахисник, "азовці", які захищали Маріуполь та "Азовсталь", та засуджені "судами" до в’язниці військовополонені.

До того ж серед звільнених із полону був і поліцейський хлопець із Маріуполя Мар’яни Чечелюк Владислав Андріанов. Його, як захисника "Азовсталі", російські окупанти спробували "засудити" до 25 років за ґратами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 8 листопада Україна повернула тіла 563 загиблих військовослужбовців. Бійці загинули на Донецькому та Бахмутському напрямках.