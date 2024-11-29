Украина вернула более 500 павших защитников

Тела некоторых из них находились в моргах на территории РФ

В пятницу, 29 ноября, на подконтрольную Украине территорию были возвращены тела 502 погибших военнослужащих. Бойцы погибли на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях.

Кроме этого, 17 погибших защитников Удалось удалось доставить на родную землю из российских моргов. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что удалось репатриировать 397 тел погибших на Донецком направлении защитников, 24 павших воина с Луганского направления и 64 погибших военнослужащих с Запорожского направления. К тому же Украина вернула 17 тел из моргов на территории России.

Вернуть тела погибших украинских защитников на родную землю удалось благодаря содействию Международного Комитета Красного Креста.

"Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты будут в кратчайшие сроки устанавливать личности погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно Украина вернула домой 95 украинских военнопленных и заложников Кремля. Среди них – известный правозащитник, "азовцы", защищавшие Мариуполь и "Азовсталь", и осужденные "судами" к тюрьме военнопленные.

К тому же среди освобожденных из плена был и полицейский парень из Мариуполя Марьяны Чечелюк Владислав Андрианов. Его, как защитника "Азовстали", российские оккупанты попытались "приговорить" к 25 годам за решеткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 8 ноября, Украина вернула тела 563 погибших военнослужащих. Бойцы погибли на Донецком и Бахмутском направлениях.