Палають "Шайківка" і "Кубінка": дрони вдарили по базах авіабомбардувальників (карти)

Один з аеродромів — під Москвою

Для російських військових ніч була непростою — дрони долетіли до важливих об’єктів у РФ. Безпілотники зокрема завдали ударів по двох важливих військових авіабазах Росії — "Шайківка" в Калузькій області та "Кубінка" в Московській області.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Дані супутників підтвердили наявність пожеж на обох аеродромах. Від України до них 250 та майже 450 км відповідно.

На аеродромах зайнялись пожежі

Фото з супутників підтверджують ураження

Аеродром "Шайківка"

Аеродром "Шайківка" — військовий об’єкт 1-го класу, розташований у Калузькій області поблизу кордону зі Смоленщиною. Там базується 52-й важкий бомбардувальний авіаполк, озброєний літаками Ту-22М3, які можуть нести ракети Х-22. Саме з цього аеродрому базування, за даними журналістів InformNapalm, 27 червня 2022 року була здійснена атака ракетою Х-22 по торгівельному центру в Кременчуці. Аеродром неодноразово ставав ціллю дронових атак: зокрема, у 2022 та 2023 роках там фіксували вибухи безпілотників і пошкодження літаків.

Розташування "Шайківки на мапі" - відстань від України близько 250 км

Авіабаза "Кубінка"

Авіабаза "Кубінка", розташована всього за кілька кілометрів від Москви, є однією з найбільш захищених в РФ. Тут базуються винищувачі Су-27, МіГ-29, а також відомі пілотажні групи "Стрижи" та "Російські витязі". Аеродром також входить до складу парку "Патріот" — великого військово-патріотичного комплексу Міноборони РФ. Увечері 30 березня жителі навколишніх селищ повідомляли про кілька вибухів у небі над районом Кубінки. Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття безпілотника, але не уточнив місце влучання.

"Кубінка" на карті - відстань до України близько 450 км

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