Наказав ударити по драмтеатру у Чернігові. Генералу РФ оголосили підозру

Від удару "Іскандером" постраждало майже 200 осіб

У суботу, 30 листопада, оголошено підозру російському генерал-полковнику Нікіфорову Євгенію, який віддав злочинний наказ бомбардування драмтеатру у Чернігові. Тоді загинуло 6 осіб, одна дитина та український військовослужбовець, майже 200 людей отримали порання.

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ). Зазначається, що наразі Нікіфоров обіймає посаду командувача угруповання військ (сил) "Захід" Збройних сил РФ.

"Нікіфоров Є.В. обґрунтовано підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України", — йдеться у документі.

Нікіфоров Євгеній

За даними правоохоронців, 19 серпня 2023 року Нікіфоров віддав наказ своєму угрупуванню на запуск крилатої ракети "Іскандер" задля ураження будівлі Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка.

Цей театр — цивільна забудова, проте 19 серпня там мав пройти закритий захід "Люті Пташки" з виставки БПЛА за участі цивільних осіб та військовослужбовців.

Об 11 годині 29 хвилин російська ракета вибухнула над будівлею театру. Як наслідок загинули шестеро цивільних людей, у тому числі одна дитина, також загинув один військовослужбовець ЗСУ, 191 цивільна особа та двоє військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Зазнали руйнувань та пошкоджень сусідні будинки і транспортні засоби, припарковані поруч.

Що відомо про Нікіфорова

Генерал-полковнику 54 роки, він має військову освіту. З 2014 року бере участь у війні проти України. За даними слідчих СБУ, оприлюдненими у 2019 році, саме Євген Нікіфоров віддав наказ Дмитру Уткіну з ПВК "Вагнер" на знищення 14 червня 2014 року українського транспортного літака Іл-76.

Раніше "Телеграф" розповідав, що СБУ встановила особу, яка віддала злочинний наказ ударити по дитячій лікарні столиці "Охматдит", ним виявися генерал-лейтенант Сергій Кобилаш.