Приказал ударить по драмтеатру в Чернигове. Генералу РФ объявили подозрение

От удара "Искандером" пострадало около 200 человек

В субботу, 30 ноября, объявлено подозрение российскому генерал-полковнику Никифорову Евгению, отдавшему преступный приказ бомбардировки драмтеатра в Чернигове. Тогда погибли 6 человек, один ребенок и украинский военнослужащий, почти 200 человек получили ранения.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что в настоящее время Никифоров занимает должность командующего группировкой войск (сил) "Запад" Вооруженных сил РФ.

"Никифоров Е.В. обоснованно подозревается в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, сопряженном с умышленным убийством, совершенном группой лиц, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины", — говорится в документе.

Никифоров Евгений

По данным правоохранителей, 19 августа 2023 Никифоров отдал приказ своей группировке на запуск крылатой ракеты "Искандер" для поражения здания Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Т.Г. Шевченко.

Этот театр — гражданская постройка, однако 19 августа там должно было пройти закрытое мероприятие "Лютые Птички" с выставкой БПЛА и участием гражданских лиц и военнослужащих.

В 11 часов 29 минут российская ракета взорвалась над зданием театра. В результате погибли шесть гражданских людей, в том числе один ребенок, также погиб один военнослужащий ВСУ, 191 гражданское лицо и двое военнослужащих получили телесные повреждения разной степени тяжести. Получили разрушения и повреждения соседние дома и транспортные средства, припаркованные рядом.

Что известно о Никифорове

Генерал-полковнику 54 года, у него есть военное образование. С 2014 года принимает участие в войне против Украины. По данным следователей СБУ, обнародованным в 2019 году, именно Евгений Никифоров отдал приказ Дмитрию Уткину из ППК "Вагнер" на уничтожение 14 июня 2014 года украинского транспортного самолета Ил-76.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что СБУ установила лицо, отдавшее преступный приказ ударить по детской больнице столицы "Охматдет", им оказался генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.