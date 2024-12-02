Не лишилося нічого цілого. Як виглядає захоплений Росією Бахмут (фото)

Росіяни використовують радянську назву міста — Артемівськ

Українське місто Бахмут Донецької області з початку 2023 року знаходиться під російською окупацією. Армія РФ не залишила від міста цілих будівель.

Відповідні фото активно поширюються у соціальних мережах. На них видно, що більшість будівель у місті частково або повністю зруйнована російською артилерією та авіаударами.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну чисельність населення Бахмута становила 72 310 осіб.

Битва за Бахмут тривала з серпня 2022 року до травня 2023 року. На початок минулого року в результаті ударів російської артилерії та нальотів російської авіації місто було зруйноване більш ніж на 60%, а у травні того ж року практично повністю.

Битва за Бахмут стала однією з найдовших за час російсько-української війни, починаючи з 2014 року. Місто вже було окуповане проросійськими збройними формуваннями так званої "ДНР" у квітні 2014 року. Українські війська звільнили місто у липні 2014 року, а у лютому 2015 року проросійські бойовики обстріляли Бахмут з артилерії — тоді було пошкоджено 32 будинки, загинуло двоє людей. Ще 6 отримали поранення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядає місто Української Донецької області після російської окупації.