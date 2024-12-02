Не осталось ничего целого. Как выглядит захваченный Россией Бахмут (фото)

Россияне используют советское название города — Артемовск

Украинский город Бахмут Донецкой области с начала 2023 года находится под российской оккупацией. Армия РФ не оставила от города целых зданий.

Соответствующие фото активно распространяются в социальных сетях. На них видно, что большая часть зданий в городе частично или полностью разрушена российской артиллерией и авиаударами.

До полномасштабного российского вторжения в Украину численность населения Бахмута составляла 72 310 человек.

Битва за Бахмут продолжалась с августа 2022 года по май 2023 года. К началу прошлого года в результате ударов российской артиллерии и налетов российской авиации город был разрушен более чем на 60%, а к маю того же года — практически полностью.

Сражение за Бахмут стало одним из самых долгих за время российско-украинской войны, начиная с 2014 года. Город уже был оккупирован пророссийскими вооруженными формированиями так называемой "ДНР" в апреле 2014 года. Украинские войска освободили город в июле 2014 года, а в феврале 2015 года пророссийские боевики обстреляли Бахмут из артиллерии — тогда было повреждено 32 дома, погибли два человека. Еще 6 получили ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит город Украинск Донецкой области после российской оккупации.