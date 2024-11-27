Росіяни хочуть "знести" терикони Донбасу: найвідоміші "донецькі гори" (фото)

В окупованій Донецькій області хочуть позбутися териконів. Про плани рекультивувати "донецькі гори" заявив ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін.

Що вигадали окупанти

За словами Пушиліна, териконами зайняті великі площі. Після рекультивації на цих землях мають з’явитись торгові центри, житлові комплекси та заправки, пишуть місцеві паблики.

Варто зазначити, що ідея рекультивації териконів не належить окупантам. Наприклад, це роблять у США. Однак окупаційна влада досі не може налагодити нормальне водопостачання в Донецьку. Тому найімовірніше, плани з рекультивації териконів так і залишаться словами.

Терикони — це відвали, штучний насип з порожніх порід, витягнутих під час підземної розробки покладів вугілля та інших корисних копалин. Матеріал териконів може бути сировиною для видобутку деяких металів, у тому числі рідкісних. Біля вугільних шахт Донбасу налічується близько 700 териконів (у Донецьку – 89, Макіївці – 68). Їх використовують як матеріал-наповнювач у будівельній промисловості, при будівництві доріг, дамб і т.д. Частина донбаських териконів горить (через самозаймання органічної речовини). Найвищий терикон Донецька – терикон шахти імені Челюскінців заввишки 120 метрів.

Терикони несуть загрози зсуву ґрунту, що періодично і відбувається на Донбасі. Крім того, вони негативно впливають на екологію. Водночас ці "гори" стали своєрідним символом Донецька.

Найвідоміші терикони Донецька

Терикон фанів біля стадіону "Шахтар". Там збиралися футбольні вболівальники, які не змогли купити квитки. Завсідники навіть мали свої місця — дощечки у виїмках породи.

Терикон номер 34. «Футбольний»

Куйбишевський терикон був місцем "розбірок" компаній з Азотного та Рутченкова. На вершині відбувалися "переговори", а якщо досягти розуміння не вдавалося, всі спускалися і билися вже внизу.

Терикон номер 13. Шахта «Куйбишевська»

Один із териконів Донецька у 2012 році хотіли назвати на честь голлівудського актора Арнольда Шварценеггера. Його планували запросити до Донецька, але напад РФ на Донбас перекреслив ці плани.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців обурила осіння лісокультурна кампанія щодо відновлення лісів у Лиманському районі Донецької області. Критики вважають за правильне займатися не висадкою лісів, а копати окопи для ЗСУ, оскільки фронт наближається.