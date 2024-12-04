Что будет с субсидиями после Нового года

Сумма субсидии рассчитывается индивидуально

С 1 декабря в Украине назначают субсидию до конца отопительного периода, то есть до 30 апреля. Сохранится это и в 2025 году. Считают ее с месяца подачи документов.

Как напоминают в Пенсионном фонде, недавно внесли изменения в предельную сумму единовременного расхода, препятствующего получению субсидии. Эту сумму увеличили до 100 тысяч грн. В случае если расходы были на генератор или похожую установку, сумма, которая не учитывается при принятии решения о субсидиях — 150 тысяч грн.

При подаче документов с 1 января 2025 года будут учитываться доходы семьи за ІІ и ІІІ кварталы 2024 года, а доход в виде пенсии учитывается за ноябрь 2024 года. Отменить субсидию могут, если обнаружат, что заявитель не сообщил об изменениях в имущественном или социальном положении.

Если отключения будут продолжаться и усиливаться в январе, то сумма субсидии не изменится. Ее фиксируют по социальным нормативам потребления, поэтому меньшее количество потребленной электроэнергии не повлияет на помощь.

Кто может обратиться за субсидией в январе:

зарегистрированные в жилье лица

арендаторы с действительным договором аренды (субсидия назначается до даты, указанной в договоре, если она наступает раньше конца отопительного периода)

ВПЛ, подтверждая проживание справкой

индивидуальные застройщики.

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одном виде субсидии — на печное топливо. Его могут получить не все и только до конца 2024 года.