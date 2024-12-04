Росіяни викрали картини місцевого художника з Херсонщини та присвоїли їх собі, українці відреагували бурхливо (відео)
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Жителі Росії також коментували це
Росіяни продовжують вчиняти злочини на українській землі. У Херсонській області вони викрали з будинку картини місцевого художника та присвоїли їх собі.
Про це повідомила донька чоловіка у Тік Ток. Дівчина виїхала з України і перебуває у Канаді. Ім'я свого батька вона не розголошувала.
У сюжеті пропагандистських каналів дівчина впізнала роботи свого тата. За словами росЗМІ, картини нібито належать Антоніні Мороз.
"Це картини з мого дому. Їх робив і малював мій батько. Вони просто вкрали наші картини, зайшли додому і винесли все. Я розумію, що це просто треш. Мене це ранило до кожної клітиночки. Сподіваюсь, що вони матимуть шанс повернути все назад", — сумно розповідає авторка відео.
Реакція людей
Публікація в мережі набрала за добу шаленої популярності. Коментували її і українці і росіяни. Користувачі Тік Току лишали різні думки.
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