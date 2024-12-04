Росіяни викрали картини місцевого художника з Херсонщини та присвоїли їх собі, українці відреагували бурхливо (відео)

Жителі Росії також коментували це

Росіяни продовжують вчиняти злочини на українській землі. У Херсонській області вони викрали з будинку картини місцевого художника та присвоїли їх собі.

Про це повідомила донька чоловіка у Тік Ток. Дівчина виїхала з України і перебуває у Канаді. Ім'я свого батька вона не розголошувала.

У сюжеті пропагандистських каналів дівчина впізнала роботи свого тата. За словами росЗМІ, картини нібито належать Антоніні Мороз.

"Це картини з мого дому. Їх робив і малював мій батько. Вони просто вкрали наші картини, зайшли додому і винесли все. Я розумію, що це просто треш. Мене це ранило до кожної клітиночки. Сподіваюсь, що вони матимуть шанс повернути все назад", — сумно розповідає авторка відео.

Реакція людей

Публікація в мережі набрала за добу шаленої популярності. Коментували її і українці і росіяни. Користувачі Тік Току лишали різні думки.

Хтось писав, що історія награна, інші звинувачували і ЗСУ у мародерстві (ймовірніше російські боти). Були й ті, які також поділились історіями про крадіжки росіян.

Люди закликали жінку подавати заяву зі всіма доказами до Міжнародного суду. А також написати заяву до поліції.

Раніше "Телеграф" писав, що росіянам роздають квартири у Маріуполі, а місцевих залишили без тепла.