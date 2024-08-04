"Королева ДНР" образила жінок із окупованого Бердянська: "Мужики - царі, а ви дури" (відео)

Небайдужі українці потужно їй відповіли

Так звана "королева ДНР" і проросійська блогерка, яка зараз відпочиває у захопленому росіянами Бердянську на Азовському морі, почала з власного досвіду повчати місцевих жінок. Вона заявила, що дівчата дурні, адже перестали цінувати себе і сказала, що "чоловіки це царі".

Аліна Андрієвська опублікувала у себе на сторінці в Тік-ток опитування, що нібито ходити з чоловіками на побачення за чашку кави — це принизливо. Опитування провели серед жінок Бердянська.

Жінки їй відповідали, що нічого в цьому такого нема і в кожного своє фінансове становище. Хтось відповів, що це не принизливо і може випити кави навіть десь на лаві.

Так званій "королеві краси" не сподобалось це і вона почала принижувати жінок. Обізвали їх "дурами", які обезцінюють себе.

"Як же ви перестали цінувати себе. Я дивлюсь оці ваші опитування і мені плакати хочеться. Чому ви постійно виправдовуєте чоловіків? Я більше слухати нічого не хочу, що чоловіки козли, вони царі. Це ви дури, тому що це ви погоджуєтесь пити каву на лаві", — каже вона.

Андрієвській відповіли в коментарях. Їй відповіли, що в неї там на задньому плані вже лежить "царь", який спонсорує її забаганки.

Блогерка не зупинилась і на цьому. Вона зняла ще відео, де хизується нібито дорогою вечерею. Підписала Андрієвська своє відео так: "У мене буде шикарна вечеря з достойним чоловіком… Як у справжньої достойної жінки". Вона також похизувалась тим, що її вечеря буде складатись з 3-4 страв.

"Після шикарного букета квітів, я отримала запрошення на вечерю. Зараз у мене буде вечеря з 3 або 4 страв. У мене вже течуть слюні, а ви продовжуйте насолоджуватись тою шикарною кавою", — каже вона.

І тут українці не лишились у стороні. Хтось пише, що це примітивна вечеря, а хтось написав, що схоже на "совкову їдальню".

Проросійська блогерка також опублікувала той самий "шикарний букет" про який казала весь час. Українці прокоментували і написали, що таке враження, наче їй вперше дарують квіти і вони зовсім не схожі на шикарні.

Зазначимо, що Бердянськ, який раніше був популярним курортом, під російською окупацією занепадає. Як розповідав "Телеграф", бердянські пляжі порожні та покинуті вже третій рік. У мережі показали свіже відео з коси — повалені дерев’яні парасольки, доріжки засипані значним шаром піску, а людей майже не видно.