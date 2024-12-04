Россияне украли картины местного художника из Херсона и присвоили их себе, украинцы бурно отреагировали (видео)

Жители России также комментировали это

Россияне продолжают совершать преступления на украинской земле. В Херсонской области они похитили из дома картины местного художника и присвоили их себе.

Об этом сообщила дочь мужчины в Тик Ток. Девушка выехала из Украины и находится в Канаде. Имя своего отца она не разглашала.

В сюжете пропагандистских каналов девушка узнала работы своего отца. По словам росСМИ, картины якобы принадлежат Антонине Мороз.

"Это картины из моего дома. Их делал и рисовал мой отец. Они просто украли наши картины, зашли домой и вынесли все. Я понимаю, что это просто треш. Меня это ранило до каждой клеточки. Надеюсь, что они будут иметь шанс вернуть все обратно", — грустно рассказывает автор видео.

Реакция людей

Публикация в сети набрала за сутки огромную популярность. Комментировали ее и украинцы и россияне. Пользователи Тик Тока оставляли разные мнения.

Кто-то писал, что история наигранная, другие обвиняли и ВСУ в мародерстве (скорее всего российские боты). Были и те, которые также поделились историями о кражах россиян.

Люди призвали женщину подавать заявление со всеми доказательствами в Международный суд. А также написать заявление в полицию.

Ранее "Телеграф" писал, что россиянам раздают квартиры в Мариуполе, а местных оставили без тепла.