Зеленський заборонив переведення медиків у піхоту. Деталі указу

Кабмін має вирішити це питання

Президент України Володимир Зеленський заборонив переведення медиків до піхотних підрозділів ЗСУ.

Відповідний указ було опубліковано на сайті Офісу президента України. Тепер Кабінет міністрів має протягом місяця ухвалити рішення про додаткове нормативно-правове врегулювання цієї заборони.

Водночас переведення медиків на іншу посаду не стосується випадків, коли це відбувається за особистим бажанням медика.

Крім того, Зеленський доручив уряду переглянути механізм бронювання військовозобов’язаних медпрацівників, а також фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоров’я. Йдеться про фахівців, які працюють у державних чи комунальних установах, що надають послуги за програмою медичних гарантій.

Цей указ набирає чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 5 грудня 2024 року "Про протидію загрозам національній безпеці України у сфері охорони здоров’я в особливий період". Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Міноборони розповіли про кількість узгоджених переказів між підрозділами.