Зеленский запретил перевод медиков в пехоту. Детали указа

Кабмин должен решить данный вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский запретил перевод медиков в пехотные подразделения ВСУ.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента Украины. Теперь Кабинет министров должен в течение месяца принять решение о дополнительном нормативно-правовом урегулировании этого запрета.

В то же время перевод медиков на другую должность не касается случаев, когда перевод в пехотное подразделение происходит по личному желанию медика.

Кроме того Зеленский поручил правительству пересмотреть механизм бронирования военнообязанных медработников, а также специалистов по реабилитации и других работников сферы здравоохранения. Речь идет о специалистах, которые работают в государственных или коммунальных учреждениях, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий.

Данный указ вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 декабря 2024 года "О противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере здравоохранения в особый период". Контроль за выполнением данного решения возложен на секретаря СНБО Александра Литвиненко.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Минобороны рассказали о количестве согласованных переводов между подразделениями.