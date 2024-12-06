Естонія запустить свої нові ракети в Україні: вони ефективні проти "шахедів"

На початковому етапі планує виробляти кілька десятків ракет на тиждень

У 2025 році естонська компанія оборонної промисловості Frankenburg Technologies розпочне випробування зенітних ракет Mark 1 власної розробки. Вони пройдуть в Україні.

Про це пише ERR.ee. За словами генерального директора підприємства Кусті Сальма, угода на проведення випробувань вже була отримана, а технологія компанії привернула велику увагу.

За даними видання, Frankenburg на початковому етапі планує виробляти кілька десятків ракет на тиждень, а до третього кварталу вийти на обсяг виробництва кілька сотень ракет щотижня.

ЗМІ повідомляють, що компанія розробляє відносно недорогі ракети для збивання дронів, які використовують штучний інтелект для ураження цілей.

Згідно з запевненнями компанії, зенітна ракета Mark 1 від Frankenburg має ефективніше справлятися з іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські експерти перебувають у спрвжній паніці, оскільки побоюються, що Україна захоче отримати від Південної Кореї балістичну ракету Hyunmoo-5.