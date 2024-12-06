Будує ЖК у Москві та виховує дитину Онищенка: що відомо про ексзаступника Черновецького Дениса Басса

Колись Денис Басс працював у банках Черновецького, а потім став його заступником на посаді мера Києва.

Денис Басс — відомий український банкір, бізнесмен та екс-чиновник, який працював із Леонідом Черновецьким, коли той був мером Києва. Після звільнення з КМДА Басс перебрався до Москви, проте через кілька років нібито повернувся до Києва. А тепер під час війни знову веде бізнес у Росії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про колишнього заступника Леоніда Черновецького Дениса Басса, який у шлюбі з колишньою дружиною олігарха Онищенка та виховує його сина.

Денис Басс — що про нього відомо

Денис Басс народився 11 квітня 1978 року у місті Києві, зараз йому 46 років. Він закінчив Київський політех за спеціальністю маркетинг та зробив успішну кар’єру — спочатку у банку Черновецького, а потім у КМДА на посаді заступника мера Черновецького.

У квітні 2003 року Басс отримав посаду віце-президента АКБ "Правекс-Банк", який належав Черновецькому. У грудні того ж року амбітний банкір стає старшим віце-президентом банку, у січні 2004 – заступником голови правління, а у лютому 2005 – першим заступником голови.

А у 2006 році після перемоги на виборах мера Києва Леонід Черновецький підтяг Дениса Басса у свою "молоду команду". У КМДА Денис Басс По займався головними управліннями фінансів, економіки та інвестицій, транспорту, зв’язку та інформатизації з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю, комунальної власності, промислової та інноваційної політики.

У 2010 році Денис Басс пішов із команди Черновецького після кадрових перестановок, звільнившись із КМДА. Відомо, що банкір та чиновник у своїй діяльності уникав відверто скандальних рішень та різких заяв, намагався не псувати стосунки з журналістами. Він завжди поводився стримано і рідко з’являвся в телеефірах чи світській хроніці.

У 2011 році Денис Басс одружився з відомою моделлю Ксенії Кузьменко, яка має титул "Міс Україна-1997". Про стосунки чиновника і моделі публічно не було відомо, а зустрічалися вони близько року, перш ніж одружитися.

До речі, Ксенія Кузьменко – колишня дружина олігарха Олександра Онищенка, яка розлучилася з ним у 2009 році. У шлюбі вона народила йому сина Олександра, тож його вихованням займався вже другий чоловік моделі Денис Басс. Відомо, що того ж 2011 року у пари народився спільний син, а пізніше ще й дочка.

Бізнес Дениса Басса у Москві

У 2012 році Денис Басс вирішив перебратися до Росії. Він кілька років жив у Москві та керував там російською компанією "Інтурист". Однак на початку 2018 року з’явилася інформація про повернення Дениса Басса до Києва. Колишній чиновник всерйоз вирішив зосередитись на девелоперському бізнесі.

При цьому вже в 2023 році видання "Обозреватель" опублікувало статтю, в якій повідомлялося, що Денис Басс будує елітний ЖК у Москві "Зорге 9". При цьому з новобудом у РФ, який продовжили будувати навіть під час повномасштабної війни, виникла низка скандалів.

Сам Денис Басс, схоже, не приховує зв'язку з будівництвом елітного житлового комплексу в Москві. На сторінках "Зорге 9" публікують відео, на яких "Генеральний директор ST MICHAEL Денис Басс на "Зорге 9".

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