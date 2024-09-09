Говорила українською і носила вишиванки: якою була Оксана Марченко до того, як її "покусав" Медведчук (фото, відео)

Телеведуча не завжди була проросійських поглядів, принаймні не транслювала це відкрито

Оксана Марченко — українська телеведуча та журналістка, дружина проросійського політика, зрадника України та кума Путіна Віктора Медведчука. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Марченко стала на бік РФ, живе там і продовжує вести публічну діяльність із Москви. Проте, Оксана Марченко не завжди була проросійською, колись вона носила вишиванки та розмовляла українською мовою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як раніше виглядала Оксана Марченко, до того, як її "покусав" Медведчук.

Оксана Марченко. Фото: Getty Images

Оксана Марченко — як телеведуча виглядала на початку кар’єри

Свою кар’єру на телебаченні Оксана Марченко розпочинала 1992 року. Вона, будучи студенткою історичного факультету в університеті Драгоманова, перемогла у конкурсі непрофесійних телеведучих. Вже тоді 19-річна Оксана стала обличчям телеканалів "ЮТАР" та "УТ-1", вела програми "Стрімані вівторки", "Доброго ранку, Україно!".

Оксана Марченко у молодості

Під час роботи на телебаченні Марченко познайомилася зі своїм першим чоловіком Юрієм Коржем. Вони одружилися, і телеведуча на якийсь час залишила роботу, бо незабаром народила сина. Проте пізніше повернулася до своєї медійної кар’єри. Молода уродженка Київської області чудово розмовляла українською мовою та була з проукраїнською позицією.

Так нещодавно, до Дня незалежності у мережі випливло архівне відео, на якому молода Оксана Марченко зі своїм сином Богданом на руках веде трансляцію з параду. Це був далекий 1999 рік і телеведуча говорить дуже правильні речі про Україну, її захист та важливість української армії.

На той час Оксана Марченко стрімко набирала популярності в українському медійному просторі. А ще любила носити вишиванки, які одягала при кожній зручній нагоді.

Медведчук у житті Марченка

Вже відома телеведуча, навесні 1999 року, Оксана Марченко познайомилася з Віктором Медведчуком. А у 2003 вони одружилися. Схоже, саме зі шлюбу з проросійським Медведчуком почала змінюватись і позиція Оксани Марченко. Він сильно вплинув на її кар’єру та репутацію в українському медіапросторі. Однак навіть після 2014 року Марченко продовжувала світитися на українському телебаченні.

Так, у 2009-2014 роках Оксана Марченко була ведучою шоу "Україна має талант". З 2010 до 2016 року Оксана Марченко вела телевізійне шоу "Х-фактор". У 2017 році була ведучою програми "Час будувати" на телеканалі "Інтер". А у 2018 році вона взагалі стала учасницею шоу "Танці зі зірками", що викликало обурення в українському суспільстві.

З України Оксана Марченко виїхала напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Нині вона живе в Москві та будує кар’єру вже там — відкрила свою кіностудію та співпрацює з деякими колишніми колегами з України.

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