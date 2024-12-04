Розкішні хороми майже за 400 тисяч на місяць: як виглядає будинок, де ховався Медведчук перед арештом

Виявилося, що цей особняк знаходиться за 500 метрів від справжнього маєтку Медведчука

Віктор Медведчук — кум Путіна та відомий політик-колаборант. Взимку 2022 року перед початком російського вторгнення Медведчук був під домашнім арештом та перебував у своєму будинку у Києві. Однак, коли почалася війна, він переселився на орендований будинок і готував свою втечу до Росії.

"Телеграф" розповість, як виглядає тимчасове житло Медведчука, де він ховався, знявши з себе електронний браслет і готуючи втечу з України.

Хороми, в яких ховався Медведчук

Зрадник і колаборант Віктор Медведчук, який звик до розкішного життя, для "пересидки" обрав, звичайно ж, не скромну квартиру десь у спальному районі. Він орендував триповерховий особняк на 800 квадратних метрів, який коштував майже 400 тисяч гривень на місяць.

У сюжеті ТСН розповіли, що цей особняк має дизайнерський інтер’єр, 6 кімнат та доглянутий внутрішній дворик, і все це за високим парканом. Цей будинок розташований у Києві в районі Олександрівська Слобідка. Як виявилося, Медведчук не став переселятися дуже далеко — його тимчасове орендоване житло знаходиться за 500 метрів від власного особняка кума Путіна.

Саме з орендованого будинку Медведчук готував свою втечу, яку у результаті не вдалося реалізувати. Зрадника спіймали, коли він намагався втекти до РФ через Придністров’я. А згодом обміняли його та ще 55 росіян на 215 українських військових та цивільних, у тому числі 108 захисників "Азовсталі" та 10 іноземців.

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