Данський виробник БПЛА ASTERO ISR оцінив шанси України на ринку дронів після війни

Українські виробники створюють ефективні рішення

Данська компанія Nordic Wing, виробник розвідувальних дронів ASTERO ISR, висловила впевненість у тому, що Україна після завершення війни займе ключове місце на глобальному ринку безпілотних літальних апаратів.

Як стало відомо з інтерв’ю CEO компанії Йонаса Мюнстера, українські виробники вже зараз демонструють вражаючі темпи інновацій та створюють ефективні рішення, які здатні конкурувати із західними технологіями, пишуть "Українські Новини".

"Вони (українські виробники. — Ред.) дуже швидко наздоганяють, а в деяких аспектах навіть випереджають західних виробників. Проте ми бачимо це не лише як виклик, але й як можливість для співпраці. Постійний обмін досвідом та партнерство з українськими компаніями може зміцнити позиції всіх учасників цього ринку. Після війни Україна точно стане одним із ключових гравців у глобальній індустрії дронів", — зазначив Йонас Мюнстер.

Також він зазначив, що на сьогодні Nordic Wing не розглядає українські компанії як конкурентів.

"Наразі, під час війни, ми не розглядаємо інших виробників як конкурентів, особливо коли йдеться про українські компанії. Попит на дрони настільки великий, що навіть якби всі виробники працювали на максимумі, це все одно не задовольнило б потреби армії. Усі, хто може виготовляти безпілотники, роблять надзвичайно важливу справу", — додав Мюнстер.

БАЛА ASTERO ISR — це флагманський продукт компанії Nordic Wing, який постачається українським військовим з початку повномасштабного вторгнення. Це легкий та практично безшумний літак, нове покоління якого здатне здійснювати розвідку до 4 годин. Він обладнаний камерою денного спостереження із можливістю 80-кратного зуму та нічною камерою Nighthawk2-UZ. Дрон стійкий до дії ворожого РЕБ та може працювати в умовах відсутності сигналу GPS.