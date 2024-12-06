Датский производитель БПЛА ASTERO ISR оценил шансы Украины на рынке дронов после войны

Украинские производители создают эффективные решения

Датская компания Nordic Wing, производитель разведывательных дронов ASTERO ISR, выразила уверенность в том, что Украина после окончания войны займет ключевое место на глобальном рынке беспилотных летательных аппаратов.

Как стало известно из интервью CEO компании Йонаса Мюнстера, украинские производители уже сейчас демонстрируют поразительные темпы инноваций и создают эффективные решения, способные конкурировать с западными технологиями, пишут "Українські Новини".

"Они (украинские производители. — Ред.) очень быстро догоняют, а в некоторых аспектах даже опережают западных производителей. Однако мы видим это не только как вызов, но и возможность для сотрудничества. Постоянный обмен опытом и партнерство с украинскими компаниями может укрепить позиции всех участников этого рынка. После войны Украина точно станет одним из ключевых игроков в глобальной индустрии дронов", — отметил Йонас Мюнстер.

Также он отметил, что на сегодняшний день Nordic Wing не рассматривает украинские компании как конкурентов.

"Сейчас, во время войны, мы не рассматриваем других производителей как конкурентов, особенно когда речь идет об украинских компаниях. Спрос на дроны настолько велик, что даже если бы все производители работали на максимуме, это все равно не удовлетворило бы потребности армии. Все, кто может производить беспилотники, делают чрезвычайно важное дело", — добавил Мюнстер.

БАЛА ASTERO ISR — флагманский продукт компании Nordic Wing, поставляемый украинским военным с начала полномасштабного вторжения. Это легкий и практически бесшумный самолет, новое поколение которого способно разведывать до 4 часов. Он оснащен камерой дневного наблюдения с возможностью 80-кратного зума и ночной камерой Nighthawk2-UZ. Дрон устойчив к воздействию враждебного РЭБ и может работать в условиях отсутствия сигнала GPS.